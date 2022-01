Leggende Pokémon Arceus: DLC in arrivo ad aprile?

Nonostante sia disponibile da poco Leggende Pokémon Arceus per Nintendo Switch, sul web già circolano rumor di un possibile DLC in uscita ad aprile: vediamo insieme i dettagli!

Come ormai ben sapranno tutti, è disponibile per tutti i negozi (fisici e digitali) Leggende Pokémon Arceus per Nintendo Switch. Tra chi sta lo apprezzando e chi invece lo sta fortemente criticando, pare che già a pochi giorni di distanza dal lancio ufficiale vi siano rumor sul futuro del titolo: secondo un leak apparso sul web infatti, pare che ci sia la possibilità che un nuovo DLC di Leggende Pokémon Arceus sia in arrivo ad aprile. Vediamo di seguito tutti i dettagli della notizia.

Leggende Pokémon Arceus: cosa ci dice il leak sul (presunto) nuovo DLC

La notizia è stata riportata da Nintendosmash, e pare che il noto leaker di Pokémon Riddler Khu abbia recentemente diffuso dei tweet (di cui vi riportiamo lo screen di seguito) in cui ha accennato in maniera molto vaga a dei nuovi contenuti che potrebbero arrivare presto per i fan della serie. Secondo l’interpretazione di alcuni, questi nuovi contenuti per Leggende Pokémon Arceus sono in arrivo sotto forma di DLC.

L’unica cosa che però dice chiaramente il tweet è il fatto che ci saranno novità ad aprile. Tutte le altre cose di cui abbiamo parlato sono pure ipotesi, e perciò vi invitiamo a prendere questa notizia per quel che è, ovvero un rumor che potrebbe rivelarsi vero come no. L’unico modo per avere una risposta concreta è aspettare e vedere cosa verrà annunciato ufficialmente nei prossimi tempi.

