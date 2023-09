Ubisoft: annunciato Tom Clancy’s The Division 3

Recentemente, Ubisoft Massive ha annunciato lo sviluppo in corso di Tom Clancy’s The Division 3: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Ubisoft, fra un inciampo e l’altro, è in procinto di portare nuovi e interessanti titoli nel mercato, e non solo per la serie di Assassin’s Creed (con Mirage a fare da apripista). Recentemente, Ubisoft Massive ha annunciato che anche Tom Clancy’s The Division 3 è uno dei progetti in sviluppo presso l’azienda, con Julian Gerighty, attualmente creative director di Star Wars Outlaws, che ne diventerà executive producer quando i tempi saranno maturi. Gerighty sta attualmente costruendo un team apposito, e Ubisoft Massive, come già detto, guiderà lo sviluppo.

The Division 3 è stato annunciato, ma è ancora solo un progetto

Lo stesso Gerighty sta supervisionando progetto come Tom Clancy’s The Division Resurgence (il titolo per dispositivi mobile) e Tom Clancy’s The Division Heartland, di Red Storm Entertainment. E ovviamente, The Division 2 continuerà a ricevere supporto. Gerighty ha commentato:

Seppur sia vero che abbiamo già dalla nostra più di 40 milioni di giocatori, The Division è comunque un franchise molto giovane. Ci sono tante storie incredibili da raccontare, posti da esplorare e persone da proteggere.

Facendo dunque intendere che per ora l’obiettivo degli sviluppatori è quello di rifinire e migliorare la qualità dei titoli appartenenti al franchise. Gerighty ha poi continuato:

Credo che con Tom Clancy’s The Division siamo riusciti a creare un prodotto con grafica all’avanguardia e un gameplay incredibile e la promessa ai giocatori è che non potranno avere un’esperienza simile da qualche altra parte, se non con Tom Clancy’s The Division 2. Si basa tutto sul miglioramento, sullo spostare l’asticella della qualità sempre più in alto.

Infine, in un messaggio dedicato ai fan sul futuro del franchise ha aggiunto:

C’è un enorme numero di sviluppatori di talento che sta lavorando al brand, attualmente, e credo che con ancora più costanza potremo solo che migliorare il lavoro di tutti.

Ubisoft Massive, come già annunciato per entrambi i titoli, sta lavorando sia a The Division 3 sia a Star Wars Outlwas, oltre che ad Avatar: Frontiers of Pandora, che arriverà il prossimo 7 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate di questi titoli qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!