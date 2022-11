Sylvester Stallone rivela il miglior film come protagonista

L‘iconico attore anni 80 Sylvester Stallone, si racconta a cuore aperto ricordando il miglior film riuscito come protagonista

Immenso protagonista nei film d’azione più iconici negli anni 80; in un’ intervista rilasciata recentemente, Sylvester Stallone ricorda con grande commozione il ruolo a lui più caro. Assieme ai colleghi come Arnold Schwarzenegger; Sylvester Stallone grazie ai cult di successo è riuscito a entrare nell’immaginario collettivo di tutte le generazioni.

Con una carriera alle spalle di oltre cinque decenni e un curriculum di successo, la risposta non è così scontata come sembra.

Sylvester Stallone: il miglior film è Rambo

Nonostante Rocky Balboa del 1976 (e il successivo rilancio nel 2006) sia stato un trampolino di lancio notevole nella sua carriera; Stallone afferma con grande fermezza che John Rambo (Rambo 4) è il vero film di cui andare fiero.

Quarto capitolo della famosa saga nata nel 1982, diretto e interpretato da Stallone stesso; si contraddistingue per l’aver contrastato le regole hollywoodiane del tempo. Carico di violenza e combattimenti all’ultimo sangue, non sembra aver tenuto conto nemmeno del giovane pubblico, tanto da ricevere una classificazione R – Restricted, ossia, un vietato ai minori di 17 anni non accompagnati.

Secondo le sue dichiarazioni:

Un film di cui vado molto fiero, il miglior film d’azione che abbia mai fatto perché il più vero – è Rambo 4, che parla di Burma, dove c’è stata una guerra civile per 67 anni. Ma venni rimproverato perché il film è violentissimo. E lo è. Fa orrore. Ci sono bambini bruciati vivi. È questo che rende la Guerra Civile peggiore di qualsiasi altra cosa. Il tuo vicino all’improvviso ti uccide. Ero molto contento del film e non credevo che sarebbe mai stato distribuito al cinema. Pensai: “Non lo proietteranno mai.

Una curiosità davvero originale giunta in concomitanza delle ultime aspre dichiarazioni rilasciate sul cinema action degli ultimi anni, da lui ritenuto oramai troppo fittizio e sovrannaturale.

