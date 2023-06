Intel: presentate le nuove GPU Arc Pro A60 e Pro A60M

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove GPU Arc Pro A60 e Pro A60M di Intel ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

La famiglia di GPU Intel Arc Pro è inoltre certificata per l’uso con i PC Intel NUC 13 Extreme Small form factor (SFF). offrendo processori Intel Core sbloccati di tredicesima generazione da 125 W. I prodotti Intel Arc Pro per desktop sono disponibili con una garanzia di tre anni .

La GPU Intel Arc Pro A60 per le workstation desktop sarà disponibile presso i distributori autorizzati Intel nelle prossime settimane. Invece, la GPU Intel Arc Pro A60M per i sistemi mobili sarà disponibile presso i partner OEM nei prossimi mesi. Altre workstation con GPU Intel Arc Pro A40 sono già disponibili da HP , mentre Dell e Lenovo che seguiranno nel terzo trimestre del 2023.

Le GPU Intel per workstation sono inoltre ottimizzate per applicazioni multimediali e di intrattenimento come Blender. Eseguono librerie di rendering e ray tracing in Intel oneAPI Rendering Toolkit per consentire la creazione di esperienze visive ad alte prestazioni e ad alta fedeltà su grande scala.

Le GPU Intel Arc Pro sono supportate da driver rilasciati trimestralmente per un’ottimizzazione costante delle prestazioni . Inoltre sono certificate ISV1 per le principali applicazioni da workstation utilizzate nei settori dell’architettura, dell’ingegneria delle costruzioni, della progettazione e della manifattura. Tra queste:

Caratteristiche che rendono le GPU Intel Arc Pro ideali per progettazione e modellazione CAD/CAM, attività di AI inferencing e l’elaborazione multimediale in ambienti professionali dedicati.

