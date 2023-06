Summer Game Fest 2023: mostrato il gameplay di Alan Wake 2

Alan Wake 2 si è mostrato in un primo gameplay nel corso del Summer Game Fest 2023. Scopriamo i dettagli in questa news

Fin dal suo primo annuncio ufficiale, avvenuto nel corso della cerimonia dei The Game Awards 2021, la nuova opera di Remedy Entertainment ha fin da subito attirato l’attenzione e la curiosità dei fan del capitolo originale uscito nel sempre più lontano 2010. Il reveal originale consisteva solamente in un teaser non ci aveva dato modo di vedere il gioco in azione. Ora però sembra che quel momento sia finalmente giunto, in quanto, nel corso del Summer Game Fest è stato mostrato ufficialmente un primo gameplay di Alan Wake 2.

Primo gameplay per Alan Wake 2

Mentre il primo capitolo ha ottenuto in tempi recenti una remastered (a proposito, se ve la siete persa, trovate a questo link la nostra recensione in merito) approdata anche su Nintendo Switch, ora è finalmente giunto il momento di dare uno sguardo al gameplay dell’atteso Alan Wake 2. Nel frammento di gioco mostrato durante la Summer Game Fest, abbiamo potuto vedere la nuova protagonista Saga Anderson mentre esplorava un inquietante bosco di notte.

Sembra però che lo scrittore protagonista del primo capitolo farà il suo ritorno come personaggio giocabile, e stando alle parole degli sviluppatori, i giocatori potranno passare da uno all’altro personaggio, nel corso dell’avventura. Quest’ultima vuole essere una vera e propria esperienza survival horror che potrà essere apprezzata tranquillamente anche da chi non ha giocato al titolo originale. Il gioco sarà disponibile solamente in formato digitale, a partire dal prossimo 17 ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Cosa ne pensate? Siete ansiosi di provare questo atteso titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.