Sonic Superstars: pubblicato il nuovo video animato Trio of Trouble

Oggi il Sonic Team ha pubblicato un nuovo video di animazione dedicato alla prossima iterazione del più famoso riccio blu, vediamo insieme Sonic SUperstars: Trio of Trouble

La nuova iterazione del franchise dedicato al riccio blu più famoso di sempre è ormai alle porte. Sonic Superstars arriverà il prossimo 17 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e PC. Un nuovo mondo targato SEGA e Sonic Team che permetterà di affrontare l’avventura in co-op locale fino a 4 giocatori. Nelle scorse ore, proprio gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo short animato che i fan possono gustarsi in attesa del lancio del gioco. Vediamo insieme Sonic Superstars: Trio of Trouble, lo trovate nel player qua sotto.

Sonic Superstars: Trio of Trouble fa da prequel al gioco!

Protagonisti del video sono il Dr. Eggman, Fan the Hunter e la nuova arrivata, Trip, in una storia che precede Sonic Superstars. Questo prologo segna il debutto di Fang in un video d’animazione. Mentre il trio vaga per delle pericolose rovine, Fang the Hunter dovrà sfruttare tutta la sua astuzia per mettersi alle spalle gli errori passati e sfuggire alle grinfie di un nuovo feroce nemico. Nel frattempo, Eggman scoprirà quella che potrebbe essere la chiave del suo prossimo piano malvagio.

Per quel che riguarda Sonic Superstars, invece, sarà possibile prenotare le edizioni standard, in versione fisica o digitale, e la Digital Deluxe Edition di Sonic Superstars, prima del lancio sul sito ufficiale del gioco per ottenere l’aspetto esclusivo LEGO Eggman.

Avete visto il nuovo video d'animazione Sonic Superstars: Trio of Trouble? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti