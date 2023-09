Loki 2: ecco quanto durerà la premiere della seconda stagione

La seconda stagione di Loki arriverà tra poco su Disney+ e per l’occasione è stata rivelata la durata della premiere

Mancano poche settimane all’uscita della seconda stagione di Loki e la Marvel è pronta a promuovere il ritorno del Dio dell’Inganno. Molto probabilmente verrà mostrato un ultimo trailer prima del rilascio, con annessi delle immagini promozionali, un poster dedicato e spot pubblicitari che annunciano l’imminente arrivo sulla piattaforma streaming di Disney+. Purtroppo, però, il cast non sarà presente all’evento, perciò non saranno disponibili per dirci di più sulla seconda stagione e su cosa aspettarci dai loro personaggi.

Loki 2: cosa sappiamo sulla seconda stagione e sulla premiere

Questo a causa dello sciopero degli attori di Hollywood, attualmente ancora in corso. Sebbene Tom Hiddleston sia britannico, è comunque un membro del sindacato americano, ciò gli impedisce di poter partecipare attivamente a ogni evento cinematografico, come tutti gli altri attori americani. Di conseguenza, il volto dell’anteprima sarà Kevin Wright, uno dei produttori esecutivi di Loki, pronto a rispondere a ogni domanda dei fan su cosa vedranno in questa stagione. Il primo episodio durerà 45 minuti, di cui 6 minuti di titoli di coda.

Loki 2 sarà la prima seconda stagione dei Marvel Studios, tornerà a parlare delle vicende del fratello di Thor, Loki, il Dio dell’Inganno, in cui cercherà di mantenere il multiverso integro ed evitare che si scateni la guerra di cui Colui che Rimane, una variante di Kang, aveva parlato nell’ultimo episodio della prima stagione. La sinossi su Disney+:

La seconda stagione di Loki riparte da dove la storia è stata interrotta, quando Loki si ritrova coinvolto in una battaglia per la salvezza della Time Variance Authority. Affiancato da Mobius, Hunter B-15 e altri personaggi vecchi e nuovi, Loki viaggerà in un multiverso sempre più espanso e pericoloso alla ricerca di Sylvie, Renslayer e Miss Minutes per comprendere il vero significato del libero arbitrio e dei gloriosi propositi

Tom Hiddleston tornerà a interpretare il Dio dell’Inganno, con lui torneranno anche Owen Wilson (Mobius) e Sophia Di Martino (Sylvie). Jonathan Majors tornerà nel ruolo di Kang, anche se il suo personaggio non viene citato nella sinossi. Questa stagione, infatti, dovrebbe rivelarci il futuro del personaggio all’interno dell’MCU. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sulla Marvel e tanto altro riguardo il cinema e le serie tv.

