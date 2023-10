Sonic Superstars: rivelata la posizione canonica nella linea temporale

Quando si tratta di canone, per SEGA la lore è roba loro: ecco come si colloca Sonic Superstars nella linea temporale della saga in blu

Ora che è passato qualche giorno dal day one, viene naturale chiedersi “quando” avvengono gli eventi di Sonic Superstars: a risponderci sulla linea temporale è nientemeno che il capo di Sonic Team, Takashi Iizuka in persona. Poco sorprendentemente, il titolo è cronologicamente collocato dopo Mania (a cui abbiamo dedicato una breve ri-recensione nel Calendario dell’Avvento lo scorso anno) e prima di Adventure. Il gioco ripropone Fang il cacciatore (precedentemente “Fang il cecchino”), il cui debutto fu in Triple Trouble per Game Gear, come parte della squadra di Eggman insieme alla debuttante Trip. Quest’ultima ha marcato il ritorno sulle scene di Naoto Ohshima come character designer, dopo un’assenza dai tempi di Knuckles’ Chaotix.

Nessun errore madornale nella linea temporale: ecco il “quando” di Sonic Superstars

A rendere interessanti le dichiarazioni di Iizuka sono le apparenti attenzioni verso la lore della serie, delle quali non abbiamo sospettato minimamente. “La serie classica iniziò con Sonic 1 nel 1991, e Sonic Adventure ha marcato il passaggio alla serie moderna nel 1998. Quindi, in fatto di linea temporale, Superstars si colloca dopo Mania e prima di Adventure. Quando sviluppiamo un guico nuovo, ci assicuriamo sempre che la storia ben si incastri con la lore.” Negli scorsi mesi, ha fatto scalpore l’offerta di lavoro da parte di SEGA per un “esperto di lore” intento a monitorare quanto avviene nel corso dei giochi. Un’occupazione peculiare nello sviluppo di un gioco, ne conveniamo, ma che indubbiamente contribuisce al mosaico corale del titolo.

