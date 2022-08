Sonic Frontiers: un leak annuncia una possibile data di uscita

Anche l’estate è piena di leak riguardanti i videogiochi e, tra questi, non poteva certo mancare Sonic Frontiers la cui data di uscita sembra essere molto vicina

Negli ultimi mesi gli appassionati di videogiochi, inclusi i fedelissimi di Sega, hanno atteso spasmodicamente la data di uscita del nuovo capitolo del riccio blu più famoso di sempre. Beh, sembra che Sonic Frontiers potrebbe uscire a breve, anzi a brevissimo, ma cerchiamo di capire un po’ meglio la vicenda!

Sonic Frontiers: una rivelazione accidentale?

Negli ultimi mesi Sega ha evidenziato come i lavori sull’ultimo capitolo della sua mascotte più celebre non dovrebbero subire ritardi, ma questo ha comunque lasciato nei giocatori una certa dose di scetticismo. Scetticismo che ora l’utente Nibel, già visto più volte, ha provveduto a fugare in un tweet che vi lasciamo qui sotto.

Nibel ha infatti notato come, di recente, la Sega abbia caricato un nuovo spot in Giappone per promuovere Sonic Frontiers. Il problema è che tale spot sembra aver menzionato la data di uscita di questo nuovo open world, ovvero l’8 novembre. Ciò che è certo, comunque, è che il titolo sarà presenti sui cataloghi di PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

A new Japanese Sonic Frontiers ad includes a November 8 release datehttps://t.co/Y6moP1tQVT pic.twitter.com/suJeGqPmUt — Nibel (@Nibellion) August 23, 2022

Oltre a questa “gaffe” vi ricordiamo che ulteriori novità riguardanti l’attesissimo titolo dovrebbero arrivare più tardi nella giornata di oggi in occasione della Gamescom Opening Night Live, se abbiamo fortuna potrebbe anche esserci una conferma ufficiale, dove è già possibile giocare fisicamente al titolo in anteprima tra il 24 ed il 28 agosto.

