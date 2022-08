Recensione 3DRAP LZ3: la miglior corona per volanti Logitech?

In questa recensione analizzeremo la corona “LZ3” di 3DRAP, fatta totalmente in carbonio e pensata per volanti Logitech

Se siete degli amanti del mondo videoludico e delle quattro ruote è ovvio che, almeno una volta, giocando con il vostro pad a un titolo di corse automobilistiche abbiate pensato: “Ma quanto sarebbe figo passare al livello successivo e acquistare un volante?“. E nel caso in cui abbiate attuato questo passo vi sarete sicuramente accorti di come l’esperienza muti totalmente, avvicinando le vostre sessioni di gioco a un’atmosfera nettamente più immersiva e trasformando la vostra postazione in un abitacolo.

Gli appassionati di volanti e simulatori lo sanno bene: l’acquisto di un volante con pedaliera è solo la punta dell’iceberg. Sec con un volante il feedback migliora sostanzialmente, andando a modificare le varie componenti potremo avvicinarci ancora di più ad un’esperienza realistica.

È proprio quello che abbiamo fatto con il nostro Logitech G29, grazie all’italianissima 3DRAP. L’azienda specializzata in simulatori veri e propri realizza, tra le altre cose, anche mod per volanti commerciali come il nostro. Quella che andremo a recensire nelle prossime righe è una delle loro corone “Plug&Play” da sostituire a quella base. Essendo realizzata totalmente in carbonio, 3DRAP LZ3 ci promette di migliorare il feeling e di aumentare la risposta del force feedback. Se la corona è riuscita a tener fede alla parola data, lo scoprirete solo leggendo!

Specifiche | Recensione 3DRAP LZ3

Prima di partire, dobbiamo fare delle premesse. Sullo store di 3DRAP ci sono diverse corone da poter scegliere e ognuna di queste è personalizzabile. In base a ciò che sceglieremo varierà ovviamente il prezzo. Ecco le varianti che potremo scegliere:

Materiale corona: Alluminio / Fibra di carbonio

Materiale impugnatura: Plastica leggera / Gomma / Rivestiti con cuciture a mano

C0lore cucitura: Nero / Dorato / Giallo / Rosso / Blu / Verde / Arancione

Il prezzo varia e parte da € 89,00 per la personalizzazione base, con corpo in alluminio e impugnature in plastica, fino ad arrivare a € 159,00 per la variante in fibra di carbonio con impugnatura rivestita. Noi faremo riferimento proprio a quest’ultima poiché il sample che abbiamo testato è composto in questo modo. Passiamo, ora, a qualche specifica tecnica:

Larghezza massima: 279mm

Altezza massima: 262mm

Larghezza impugnatura: 35mm

Altezza impugnatura: 34mm

Peso: 237 grammi

Contenuto della confezione

Il prodotto arriva in una semplice brown box brandizzata con il nome dell’azienda. All’interno, oltre alla corona ben avvolta dal cellophan incastrata nel polistirolo, troveremo: la base d’installazione in plastica, la viteria, degli adesivi per andare a personalizzare i tasti del volante e altri stickers per andare a modificare la colorazione della corona stessa.

Uno sguardo ravvicinato | Recensione 3DRAP LZ3

Parliamo della corona 3DRAP LZ3, analizzandola prima del montaggio vero e proprio. Come abbiamo precedentemente affermato, il modello da noi testato è quello “maxato” composto in fibra di carbonio e rivestito a mano. Già sollevando la scatola ci si può accorgere di come il peso sia veramente esiguo. La leggerezza è data ovviamente dal materiale che compone lo scheletro. La fibra di carbonio, tuttavia, non è solo un materiale leggero ma altresì resistente. La piastra non arriva ad essere spessa neanche 0,5cm e, nonostante ciò, si flette davvero con difficoltà.

I tagli al laser effettuati sulla fibra di carbonio, sia per definire la sua forma, sia per permettere ai tasti di passare attraverso, sono praticamente perfetti. Il carbonio è arricchito sul davanti da alcuni adesivi pre-applicati in colorazione azzurra, grigia e arancio che (nel nostro caso) si abbinano alle cuciture del rivestimento. Nel momento in cui non fossero di nostro gradimento, potremmo tranquillamente sostituirli con altri in colorazione prevalentemente blu e nera o blu e rossa.

Passiamo al punto che ci ha fatto un po’ storcere il naso, ovvero l’impugnatura, non per il materiale che riveste la scocca, bensì per le finiture. Il materiale ci è piaciuto poiché assomiglia a un’ecopelle opaca che permette di mantenere il volante saldo nelle nostre mani evitando la sudorazione. L’azienda consiglia un paio di guanti da abbinare a questo tipo di rivestimenti. Anche usandola a mani nude, tuttavia, l’esperienza è ottima. Veniamo alla parte che non ci è piaciuta: le cuciture. Il rivestimento è steso e cucito a mano da un tappezziere esterno all’azienda e ciò può essere considerato un plus per i fautori dei prodotti unici nel loro genere. Ciò che abbiamo riscontrato, tuttavia, sono delle cuciture non poi così precise con dei punti dove il rivestimento non è steso benissimo e che nel lungo periodo abbiamo paura si possa danneggiare e malauguratamente aprirsi: non l’ideale per chi decide di spendere una somma consistente per una corona.

Montaggio

Uno dei punti a favore di questo prodotto è sicuramente la facilità nel sostituirla a quella originale. Il procedimento richiederà essenzialmente una decina di minuti. Nel caso foste già avvezzi alla riparazione dei pad sarà addirittura più semplice poiché le azioni da eseguire sono abbastanza simili a quelle che fareste su un Dualshock. Tolta la viteria e sollevata la corona non dovremo far altro che scollegare un cavetto che unisce la corona al corpo del volante. Dopodiché, dovremo rimuovere la scheda madre dalla corona Logitech per poi installarla sulla 3DRAP LZ3 con l’hub in plastica al disotto. Per farvi rendere conto della semplicità del tutto, ecco un mini video-tutorial realizzato dai ragazzi di 3DRAP:

Utilizzo effettivo | Recensione 3DRAP LZ3

Arriviamo ora al vero succo della recensione. C’è inizialmente da fare, però, un piccolo paragone tra le due corone. A cambiare non sono solo materiali, estetica e disegno, ma anche il peso. Grazie al carbonio il risparmio è di ben 77 grammi. Questo si traduce in un force feedback più presente. Sia chiaro: la situazione non cambia radicalmente ma è sicuramente un plus non da poco.

Il nostro terreno di prova è stato proprio il titolo per cui questa corona è stata sviluppata: F1 2022. La forma del volante, una volta installata 3DRAP LZ3, ci ha convinti praticamente sotto tutti i punti di vista rispetto all’originale. La comodità è aumentata di parecchio e il rivestimento è di gran lunga migliore rispetto alla finta pelle dell’originale. Abbiamo utilizzato LZ3 senza guanti e, nonostante questo, non ci è mai capitato che scivolasse o che perdessimo la presa. Mentre con l’originale avevamo una strana sensazione sulle mani dopo l’utilizzo (come se le avessimo passate su delle superfici impolverate), con questo nessun problema.

Esteticamente potrebbe apparire fragile, ma così non è. Avendola utilizzato a lungo abbiamo potuto apprezzare la fibra di carbonio che, pur rendendo il volante sottilissimo nel corpo, riesce a restituire una sensazione ottima e ci farà rendere conto di avere in mano un prodotto di alta qualità.

Tutti i tasti, poi, sono facilmente raggiungibili, incluse le levette del cambio sul retro. Questo sottolinea l’ottimo lavoro effettuato dai ragazzi nella creazione del modello 3D e nel taglio della fibra di carbonio. Ovviamente, il pro di avere una corona molto simile a quelle presenti sulle auto da Formula 1 aumenta l’immersività. Tuttavia, non è una tipologia di corona che consiglieremmo solo a chi vuole giocare a F1, ma anche a chi cerca una soluzione che migliori in modo generale l’esperienza anche su titoli quali Assetto Corsa, Forza Horizon, Gran Turismo e via discorrendo. Anche guidando delle stradali su altri titoli, non ci è mai capitato di rimpiangere la corona originale di Logitech. Questo vuol dire essenzialmente che 3DRAP LZ3 è un prodotto versatile e (sebbene la sua estetica possa trarre in inganno) assolutamente lontano dall’essere unilaterale.

Tiriamo le somme

3DRAP LZ3 si è rivelato un prodotto vincente, adatto a chi cerca un’esperienza di guida più realistica sul proprio Logitech G29 / G923 / G920. La possibilità di poter decidere il tipo di impugnatura e di materiale utilizzato per lo scheletro è ottimo dato che ci permetterà di usufruire della versione base in alluminio per € 89,00. Però lo ammettiamo: i € 159,00 per la versione “maxata” ci sono sembrati un po’ tantini. Questo non per via della fibra di carbonio quanto per le rifiniture del rivestimento che lasciano un po’ a desiderare. Sia chiaro, sappiamo bene che sono realizzate da un artigiano, ma quando si spende una cifra alta è giusto pretendere tanto. Ovviamente potrete decidere di abbinare la fibra di carbonio con altre tipologie di impugnature e, per farlo, vi rimandiamo direttamente alla pagina nel loro shop.

Noi ringraziamo 3DRAP per il supporto e vi ricordiamo di continuare a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sul mondo videoludico e molto altro!