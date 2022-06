Sonic Frontiers: SEGA stima dalle 20 alle 30 ore per completarlo

L’immenso mondo di Sonic Frontiers si sta scoprendo pian piano: ora abbiamo la conferma delle ore che dovremo riversare nel titolo

In tanti, dopo Super Mario Odyssey, ci siamo chiesti che aspetto avrebbe un gioco del porcospino blu di SEGA se implementasse l’open world, e ora che Sonic Frontiers si appresta a rispondere alla domanda è lecito porsene un’altra: quante ore ci chiederà il gioco? Del resto, dopo quanto avvenuto con Forces e con la versione 3DS di Generations, certe preoccupazioni sono legittime. A quanto pare, la stampa straniera si è fatta carico del quesito, e Sonic Team non ha tardato a rispondere. Ci aggiriamo sulla trentina di ore, e come sempre avviene con queste stime c’è la possibilità di estendere questo tempo ulteriormente.

Il Sonic 24 ore, anzi, di più: quanto ci vuole a portare a termine Frontiers?

Direttamente dal team di sviluppo, Takashi Iizuka e Morio Kishimoto hanno parlato di un tempo di completamento sospeso tra le venti e le trenta ore “per il giocatore medio”. O meglio, parlare di completamento in realtà sarebbe inesatto: i completisti potrebbero infatti investire il doppio del tempo. Inoltre, giusto per non farci mancare nulla dal game design moderno, avremo anche a che vedere con un albero delle abilità. Kishimoto ha notato che “Sebbene sia inusuale per un platformer, abbiamo deciso di implementare un albero delle abilità con tanto di aumenti di livello”. Come si tradurrà il tutto, poi, resta da vedere.

Sonic Frontiers Will Take 20-30 Hours to Finish, Skill Tree and Level Ups Confirmed https://t.co/e6wPcI4qgj — GamingBolt (@GamingBoltTweet) June 16, 2022

La velocità di Sonic, per iniziare, fa parte dei parametri migliorabili. Inoltre, Kishimoto ha voluto stuzzicare i fan sulla possibilità di tentare una speedrun del gioco. “Nei titoli precedenti, i giocatori hanno apprezzato la modalità Time Attack. Per questo gioco, però, tentare una speedrun potrebbe rivelarsi una sfida divertente.” Il gioco è previsto su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch nel periodo natalizio. Non abbiamo date di uscita definitive, ma il team di sviluppo ha apertamente scongiurato il posticipo che i fan più caustici hanno chiesto a gran voce.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.