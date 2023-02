PlayStation: fissato un nuovo State of Play per febbraio!

Sony PlayStation ha fissato un nuovo State of Play che si concentrerà maggiormente su titoli terze parti, line up di PSVR 2 e Suicide Squad. Ecco quando

Sony ha fissato un nuovo State of Play a febbraio per tutta la community PlayStation e ha detto di aspettarsi uno sguardo ai titoli dei partner di terze parti e un’occhiata a cinque giochi per PlayStation VR2 in arrivo nel corso dell’anno. Il pezzo forte di questa presentazione è uno sguardo di 15 minuti a Suicide Squad di Rocksteady: Kill the Justice League di Rocksteady. Aspettatevi alcuni nuovi dettagli e aggiornamenti sul gameplay.

Domani 23 febbraio un nuovo State of Play!

Lo State of Play di Sony si terrà domani 23 febbraio alle 22:00 italiane. L’evento durerà 45 minuti di cui 15 verranno dedicati al nuovo titolo targato Rocksteady. Annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X al DC FanDome 2020, Suicide Squad: Kill the Justice League era originariamente previsto per il 2022, prima di essere posticipato al 2023. La storia segue Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark che intraprendono una “missione impossibile per salvare la Terra” e uccidere i supereroi DC del mondo.

Si tratta di uno sparatutto d’azione e avventura in terza persona può essere giocato da soli o con un massimo di quattro giocatori in cooperativa online. Se si gioca in singolo, si può passare da un personaggio all’altro a piacimento, come nel multiplayer. Ogni membro della squadra avrà un set di mosse unico con abilità di attraversamento, varie armi da personalizzare e abilità da padroneggiare. Il gioco uscirà il 26 maggio per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

