Yakuza 8: rivelato il seguito canonico di Like a Dragon

Ichiban, Koichi e compagnia tornano in Yakuza 8: l’amatissimo Like a Dragon avrà un seguito tutto suo nella saga cult di GdR targati SEGA

Siamo stati graziati con un primo sguardo a Yakuza 8, che evidentemente sarà il seguito vero e proprio di uno dei favoriti dei fan, Like a Dragon. La serie di giochi di ruolo sta dunque per appendere un nuovo fiocco azzurro, e dobbiamo questo scoop alla rivista nipponica Famitsu. In un suo reportage, infatti, lo staff ha notato il nuovo look di Ichiban, Koichi e Yu sui monitor degli uffici di Sega Sammy a Tokyo. Il tour ha incluso un’intervista agli sviluppatori, ma è evidente che il piatto forte sono le nuove “foto segnaletiche” dei personaggi, pronti a tornare con un look tutto nuovo.

Yakuza 8: l’inatteso, insperato ma gradito seguito di Like a Dragon

Come potrete vedere anche voi nel tweet che abbiamo incluso qui di seguito, i veterani di Like a Dragon torneranno in Yakuza 8 con cambiamenti puramente estetici. Per fare un esempio come un altro, Ichiban si è sbarazzato dell’afro che lo ha sempre contraddistinto. Al suo posto, l’acconciatura dello scapestrato protagonista opta per qualcosa di più sobrio, sebbene la barba rimanga. Per il momento, questo è ciò che possiamo notare dal (poco) materiale trapelato, ma abbiamo anche delle informazioni vere e proprie, per quanto scarse. Le condivideremo con voi subito dopo il tweet.

Ciò che ancora evade la nostra curiosità è il possibile periodo di uscita e quale sia la premessa narrativa del sequel. Ciononostante, sappiamo che i combattimenti continueranno a svolgersi a turni, e che il gioco sarà ambientato diversi anni dopo il predecessore. Ringraziamo la stampa di settore estera per quest’ultima precisazione. Per il momento, però, non siamo davvero in grado di dirvi altro. A rischio di suonare monotoni, possiamo solo invitarvi alla medesima attesa che contraddistingue ormai tutti i titoli sotto lo scrutinio dei fan. Se non altro, è bello sapere di poter rivedere in azione Ichiban e soci!

None