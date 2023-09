RGG Direct: svelati trailer e data d’uscita di Like a Dragon Infinite Wealth e Gaiden

Durante il direct di Ryu Ga Gotuku di poche ora fa sono stati mostrati i trailer di Like a Dragon Gaiden e Infinite Wealth; di quest’ultimo è stata presentata anche la data d’uscita

E partiamo, dunque, proprio da Like a Dragon Infinite Wealth, di cui è stata presentata la data d’uscita insieme a due trailer (un altro dei quali ha coinvolto Like a Dragon Gaiden). La data di lancio è stata fissata per il 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. I pre-order sono ora disponibili per le edizioni fisiche e digitali tra cui Standard, Deluxe e Ultimate. Includono l’Hero’s Booster Pack, che aiuterà i giocatori a salire di livello più velocemente, e uno Special Job Set che include i lavori Linebacker e Tennis Ace. Like a Dragon: Infinite Wealth offre un’esperienza di gioco di ruolo unica nel suo genere, con combattimenti più profondi, miglioramenti di qualità e un gameplay che privilegia la velocità e la strategia.

Il party giocabile ha ora piena libertà di movimento durante i combattimenti, consentendo di posizionare strategicamente se stessi e i propri alleati per abbattere i nemici in modo più efficace. Il celebre duro del cinema, Danny Trejo, presterà la sua voce a Dwight, leader dei Barracudas, che supervisiona il più grande mercato di merci contraffatte del mondo, aiutato dal suo acuto senso degli affari e da un machete ancora più affilato. L’attore, regista, produttore e attivista Daniel Dae Kim donerà la sua voce a Masataka Ebina, spietato capitano di un sindacato yakuza. Ecco il trailer dedicato alla storia:

Like a Dragon: oltre alla data d’uscita di Infinite Wealth arrivano novità su Gaiden durante il RGG Direct

L’artista hip hop di Atlanta J.I.D e il musicista giapponese Yojiro Noda collaborano con SEGA per creare “Katatoki”, il tema musicale di questo gioco. J.I.D. è reduce dall’uscita nel 2022 dell’acclamato The Forever Story, che ha visto la stella nascente collaborare con giganti dell’hip-hop come Lil Wayne, 21 Savage, Lil Durk e altri. Yojiro è il cantante dei Radwimps, che hanno realizzato la sigla dell’anime di successo Your Name.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sarà lanciato il 9 novembre 2023.

Entrambi i titoli, Like a Dragon Gaiden e Infinite Wealth, di cui sono stati mostrati trailer e data d’uscita, saranno disponibili su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Fateci sapere che cosa ne pensate e se attendete con hype questi due videogiochi. Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.