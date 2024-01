The Bad Batch: il trailer, il cast, la data di uscita e tutto quello che sappiamo della stagione 3 della serie animata di Star Wars

Ci avviciniamo sempre più all’uscita degli episodi della terza e ultima stagione di The Bad Batch, serie del franchise di Star Wars in uscita su Disney Plus che sarà uno dei prodotti di punta di questo febbraio sulla piattaforma.

Trama | The Bad Batch 3: trailer, uscita e tutto ciò che sappiamo

Nell’epico finale di Star Wars: The Bad Batch, il gruppo sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all’interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. Il gruppo, diviso e minacciato da ogni parte, sarà costretto a cercare alleati inaspettati, imbarcarsi in missioni pericolose e raccogliere tutto ciò che ha imparato per liberarsi dall’Impero.

Cast | The Bad Batch 3: trailer, uscita e tutto ciò che sappiamo

Nella versione originale, lo show vanta un cast di voci di talento, tra cui Dee Bradley Baker (American Dad!), Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462), Keisha Castle-Hughes (La ragazza delle balene), Jimmi Simpson (Westworld), Noshir Dalal (Lui è Pony) e Wanda Sykes (The Upshaws). I produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch sono Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett e Carrie Beck, con Josh Rimes nel ruolo di co-executive producer e Alex Spotswood in quello di senior producer.

Il trailer e la data d’uscita

Star Wars: The Bad Batch debutterà con i primi tre episodi il 21 febbraio in esclusiva su Disney+. Il rilascio degli episodi della terza stagione avverrà settimanalmente, con l’episodio finale previsto per il 1 maggio, ossia pochissimi giorni prima dell0 Star Wars Day. La stagione finale di Star Wars: The Bad Batch debutterà con il rilascio dei primi tre episodi (Reclusi, Strade sconosciute e Le tenebre di Tantiss) che segneranno l’inizio di un viaggio emozionante. Il rilascio degli episodi proseguirà offrendo ai fan momenti di pura avventura e una storia intensa che culminerà nel finale il 1 maggio con l’episodio “È arrivata la cavalleria”.

