Total War Warhammer 3: annunciati i requisiti PC

Gli sviluppatori di Total War Warhammer 3 hanno hannunciato i requisiti della versione PC del gioco, ve ne parliamo in questa news

Creative Assembly ha finalmente rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Total War: Warhammer 3. Secondo il team, il gioco richiederà 120 GB di spazio libero su disco. Pertanto, assicuratevi di avere abbastanza archiviazione disponibile nel caso abbiate intenzione di giocarlo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Total War Warhammer 3: i requisiti minimi PC sono decisamente accessibili

I requisiti computer di Total War Warhammer 3 sono stati resi noti. I giocatori su PC avranno almeno bisogno di una CPU Intel i3 o AMD Ryzen serie 3 con 6 GB di RAM. Creative Assembly ha anche elencato la Nvidia GTX 900, la AMD RX 400 e la grafica Intel Iris Xe come GPU minime richieste. Gli sviluppatori consigliano di utilizzare CPU Intel i5 o AMD Ryzen serie 5 con 16 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 1660 Ti o AMD RX 5600 XT.

Requisiti per Total War: Warhammer 3 PC

MINIMI

Sistema operativo: Windows 7 a 64 bit

Processore: Intel i3/Ryzen serie 3

Memoria: 6 GB di RAM

Grafica: serie Nvidia GTX 900/AMD RX 400 | Grafica Intel Iris Xe

DirectX: versione 11

Memoria: 120 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 8 GB di memoria se si utilizza la GPU integrata.

CONSIGLIATI

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: serie Intel i5/Ryzen 5

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT

DirectX: versione 11

Memoria: 120 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: TBA

Il gioco è stato rimandato nel corso del mese di settembre 2021 e attualmente l’uscita è fissata al 17 febbraio 2022. Nel prossimo titolo sarà presente anche la fazione Grand Cathay, maggiori dettagli al riguardo in questa news.

Il gioco è stato rimandato nel corso del mese di settembre 2021 e attualmente l'uscita è fissata al 17 febbraio 2022. Nel prossimo titolo sarà presente anche la fazione Grand Cathay, maggiori dettagli al riguardo in questa news.