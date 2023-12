PDFSmart: il supporto per organizzare il lavoro facilmente

Se avete difficoltà a gestire, su base quotidiana, i vostri file in formato PDF, vi consigliamo di dare un’occhiata a PDFSmart: trovate tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel settore professionale, c’è un formato universale per l’invio, la creazione e la consultazione dei documenti: stiamo parlando del PDF. Facili da utilizzare e leggibili da qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal sistema operativo sono diventati un supporto importantissimo nel campo lavorativo. Plus della tipologia di doc è il suo essere sigillato: ha infatti un livello di protezione molto alto che non permette modifiche involontarie o accidentali: questo rende i file assolutamente attendibili, soprattutto quando si parla di ufficialità.

Chiaramente però, è importante poterci lavorare e apportare modifiche quando necessario: per evitare di dove utilizzare software complicati e decisamente costosi, vogliamo suggerirti PDFSmart.

Con PDFSmart gestire i documenti PDF è un gioco da ragazzi: il servizio che affianca le aziende e i professionisti è pensato per modificare, creare e gestire tutti i documenti in questo formato, il tutto offrendo un’interfaccia facile da utilizzare.

Il tool a pagamento online riscuote grande successo ed è diventato rapidamente un “mai più senza” per moltissime start-up, e non solo.

PDFSmart: lo strumento per modificare e gestire i file PDF

In ambito professionale l’ordine e la disciplina sono fondamentali: garantire uniformità nei propri documenti, avere una struttura nella loro produzione e impaginazione può fare la differenza. Ecco perché un sistema come PDFSmart può essere un supporto prezioso: il software con funzionalità a pagamento, diventa una soluzione efficace e allo stesso tempo innovativa per configurare, impaginare e modificare i file PDF.

La forza del programma è l’interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia diventa un gioco da ragazzi gestire i documenti.

PDFSmart.com è il sito che si può utilizzare per gestire pochi documenti o un elevato volume di file in poco tempo. Tra le tante funzioni che spiccano troviamo la modifica collaborativa, l’applicazione di firme elettroniche e il riconoscimento di testi sfruttando la tecnologia OCR.

Attraverso queste possibilità è possibile modificare e correggere i file, organizzare le pagine e aggiungere annotazioni dove necessario. Inoltre, si possono aggiungere watermark e ottimizzare i moduli in modo preciso e impeccabile, il tutto in pochi clic.

I motivi del successo dei PDF nel mondo business

I file PDF sono progettati per essere visualizzati in modo uniforme su qualsiasi dispositivo o sistema operativo, rendendoli ideali per la condivisione di documenti tra diverse piattaforme senza problemi di formattazione.

Uno dei motivi del successo è che conservano la formattazione originale del documento, inclusi font, immagini e layout, garantendo che il destinatario visualizzi il documento esattamente come è stato creato, indipendentemente dal software o dal dispositivo utilizzato. Plus? Possono essere protetti da password o crittografati per garantire la sicurezza dei contenuti sensibili.

In molti settori, l’uso dei PDF è richiesto per conformarsi a regolamenti e normative: ad esempio, in ambito legale o finanziario, i file di questo formato sono spesso necessari per garantire la conformità normativa, pensiamo ad esempio alle fatture elettroniche.

Per poter usufruire di tutti questi benefici, basterà scegliere PDFSmart: il sistema aiuta anche nella conversione in PDF di doc Word, Excel, PowerPoint e persino di immagini. Con questa soluzione le aziende possono aumentare la produttività e migliorare l’ordine nella gestione dei documenti.

