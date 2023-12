Grand Theft Auto 6: abbiamo la data dell’annuncio ufficiale!

Il romanzo criminale di Rockstar Games anticipa sui Game Awards: l’attesissimo annuncio di Grand Theft Auto 6 ha finalmente una data

Ci abbiamo ricavato pure un simpatico pesce d’aprile negli scorsi anni, ma Rockstar Games ha finalmente finito di scherzare: l’apparentemente infinita attesa di un annuncio vero e proprio per Grand Theft Auto 6 giunge al termine con una data per il reveal. E da, ahem, rockstar videoludica vanitosa qual è, il team di sviluppo ha deciso su Twitter di non degnarci nemmeno delle parole di troppo. Nessuna retorica, nessun “Kept you waiting, huh?!” o battuta sulla febbricitante attesa da parte degli amanti di una delle saghe più “scorrette” di sempre. Solo un’immagine stilizzata (non troppo, si spera) dei palmeti della Florida, seguita da “Trailer 1” e… beh, potete vederlo voi stessi qui sotto. Calendario alla mano, naturalmente.

5 dicembre: la data per l’annuncio ufficiale di Grand Theft Auto 6

Ebbene sì: martedì prossimo, il 5 dicembre, Grand Theft Auto VI avrà finalmente un aspetto ben definito (enfasi su “ben definito”). Un volto, un logo. Forse però sarà anche il caso di specificare l’orario: le nove di mattina della costa orientale (un orario obbligatorio, costeggiando la Florida l’Atlantico) si traducono, per noi, nelle tre di pomeriggio (o, se preferite, le 15:00). Che dire: le schede bingo dei Game Awards sono decisamente da ristampare, perché a quanto pare il red carpet videoludico non ospiterà uno dei reveal più attesi di sempre. Se non sapete come ammazzare il tempo nel frattempo, potete sempre prendervela con i poveri pedoni di Liberty City: le opzioni per farlo a buon prezzo non mancano mai.

