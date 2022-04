Saints Row: libertà mai vista prima nel video gameplay sulla personalizzazione

Allo showcase del reboot di Saints Row, Volition e Deep Silver hanno mostrato a fondo la personalizzazione nel gioco in un nuovo video gameplay

Il quinto capitolo e reboot che aprirà verso una nuova strada per Saints Row è ancora abbastanza lontano dalla sua finestra di rilascio; questo dopo che il Chief Creative Officer Jim Boone ha voluto annunciare un rinvio del gioco, previsto per l’uscita a fine febbraio e che adesso giungerà al termine di quest’estate. A detta dello studio di sviluppo, questi sei mesi saranno cruciali per poter realizzare un prodotto che possa soddisfare appieno i videogiocatori, dando al team tempo ulteriore per apportare migliorie nel gioco. Il reboot di Saints Row avrà delle dimensioni inedite rispetto ai titoli precedenti, e per questa ragione non c’è stata altra scelta se non prendere altro tempo per poter creare la migliore esperienza possibile.

Intanto, il 20 aprile 2022 è stata effettuata una diretta streaming sui canali del publisher Deep Silver, nel quale è stato pubblicato un nuovo video gameplay che mostra nel dettaglio le capacità di personalizzazione che caratterizzano il nuovo Saints Row: ciò che si è visto anticipa quindi tutta la follia, irriverenza e ridicolaggine che ha da sempre contraddistinto la serie, ma ad un livello superiore rispetto al passato.

Il gameplay sulla personalizzazione di Saints Row reboot

Tra le novità mostrate dal nuovo video gameplay, è stato possibile osservare la rimozione totale di ogni barriera per i giocatori in questo nuovo episodio di Saints Row: non vi saranno restrizioni di genere, permettendo all’utenza di personalizzare il proprio avatar videoludico con qualunque tipo di abito, capigliatura o accessorio, senza distinzioni forzate o regole invalicabili. Si ha così l’occasione di esprimere sé stessi con totale libertà nella città di Santo Ileso, località che inoltre viene anche definita “lo strano, selvaggio, sud-ovest americano”. La scelta del giocatore è posta in primo piano, e vengono offerte le tipologie più vivaci ed estreme, adattando qualunque cosa al proprio stile fashion. Sin dalla fine delle prime missioni si sbloccherà l’abilità di modificare il proprio personaggio con indumenti, emotes e armi diverse, con un numero quasi infinito di opzioni dai negozi della città.

Ogni pezzo che andrà a comporre il proprio outfit potrà essere personalizzato, vestendo l’avatar “a strati” e andando di conseguenza a decidere quali vestiti e accessori mettere, cambiandone anche il colore, il materiale e l’aspetto. Per quanto riguarda la capigliatura, il colore dei capelli potrà essere modificato a partire dalle radici fino alle punte, e anche la carnagione potrà essere di ogni tipo di colore, con dettagli aggiuntivi come cicatrici, muscoli, vene, tatuaggi, protesi, piercing e abbronzature. Ovviamente, anche i veicoli saranno modificabili per fare in modo che rispettino le proprie esigenze e desideri: ci saranno più di 80 veicoli sparsi nella città, tra barche, auto, moto, elicotteri, jet, hoverboard e così via.

Ultimo ma non meno importante, l’arsenale di cui si disporrà potrà essere alterato sotto quasi ogni aspetto, sia per quando concerne il colore, che per il materiale, i pattern, la texture, o anche lo stesso modello, traformando magari la propria pistola in un ombrello. Il reboot di Saints Row è programmato con un’uscita per il 23 agosto 2022, ed arriverà su tutte le console della scorsa e dell’attuale generazione, mentre su PC si presenterà attraverso l’Epic Game Store.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per trovare giochi a prezzi scontati.