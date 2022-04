Campionati Internazionali Europei Pokémon: catturateli tutti!

Anche i Campionati Internazionali Europei Pokémon si aggiungono alla lista dei tornei eSports da seguire in diretta streaming a partire da questo venerdì 22 aprile

Questi Campionati Internazionali Europei Pokémon si potranno dunque seguire via streaming, per le ovvie motivazioni sanitarie, a partire da venerdì 22 aprile e dureranno fino a domenica 24. Ma andiamo a capire un po’ meglio come si strutturerà il torneo delle creature tascabili create dal buon Satoshi Tajiri oramai più di qualche annetto fa.

Campionati Internazionali Europei Pokémon: appuntamento a Francoforte

I Campionati Internazionali Europei Pokémon si terranno dunque a Francoforte, ricordiamo dal 22 al 24 aprile, e si potranno seguire comodamente su Twitch. Si partirà dunque con il mitico gioco di carte collezionabili per poi passare a Spada e Scudo senza dimenticare il Pokkén Tournament DX e l’onnipresente GO!

Naturalmente si potranno seguire ancora in diretta streaming per questioni strettamente sanitarie e la stessa cosa si è già potuta vedere sia per il QuakeCon 2022 che per il D&D Direct di domani. In ogni caso siamo certi che se ne vedranno delle belle a partire dall’apertura alle ore 9.00 di venerdì fino alla chiusura fissata per le 10.00 di domenica. Un evento di breve durata, ma non per questo meno intenso.

Quattro categorie di gioco e tutta una lunga serie di sfidanti e di allenatori provenienti da ogni angolo del globo, o forse è meglio dire dell’Europa, per contendersi il titolo di “migliore” nella sua categoria. Li seguirete oppure parteciperete direttamente? Fatecelo sapere nei commenti!

