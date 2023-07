Call of Duty: Modern Warfare 3, i primi dettagli da Jason Schreier

L’insider torna a stuzzicare l’appetito dei fan di Call of Duty: abbiamo già qualche informazione su Modern Warfare 3 e sui suoi contenuti

Ora che la serie ha sia l’attenzione dei fan Nintendo che l’interesse dei giocatori PlayStation, Call of Duty ha altre cartucce da sparare: nello specifico, dei dettagli su Modern Warfare 3 direttamente dall’insider più noto per le IP di Activision, il buon vecchio Jason Schreier. Il publisher di recente ha confermato che il capitolo previsto per quest’anno è il terzo capitolo della “guerra moderna”, proseguendo la storia da dove l’abbiamo lasciata. Ora, in un tweet, il giornalista di Bloomberg ha fatto due più due con i recenti rumor, compresa l’ipotesi del mantenimento di alcuni contenuti tra l’episodio pubblicato e il suo successore. Come da pronostico (di Schreier), Activision ha apertamente confermato i sospetti dell’insider.

The new game, Modern Warfare 3, will continue the story and allow players to bring over content from last year’s game. Original plans were for Modern Warfare 2 to get two years of support. This new one’s led by Sledgehammer with support from Infinity Ward, Raven, and others — Jason Schreier (@jasonschreier) July 18, 2023

Che altro sa Jason Schreier in merito a Call of Duty: Modern Warfare 3?

Lo sviluppo del gioco è ad opera del team di sviluppo Sledgehammer Games, con l’assistenza di Infinity Ward, Raven ed altri. Il progetto è nato come “espansione premium” di Modern Warfare II, ma Schreier aveva dei sospetti da inizio anno. A quanto pare, è stato lungimirante. Che questo comporti una riconferma della classica tradizione delle uscite annuali o un cambiamento nello status quo di Activision, poi, resta tutto da vedere. Se intanto volete farvi un’idea della simulazione bellica contemporanea del publisher, abbiamo una recensione dell’uscita più recente. Per il resto, tutto ciò che possiamo fare prima del reveal ufficiale è aspettare, sapendo che l’insider sarà sempre un passo avanti rispetto a tutti noi…

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettereste dal ritorno del terzo capitolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.