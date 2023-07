Red Bull Campus Clutch: ecco l’edizione 2023

Annunciata ufficialmente tramite comunicato ufficiale l’edizione 2023 del Red Bull Campus Clutch. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Fin dall’annuncio ufficiale della prima edizione, tenutasi ormai due anni fa, Campus Clutch, il format eSport di Red Bull che si rivolge principalmente agli studenti universitari di tutto il mondo, ha guadagnato diversi consensi da parte degli appassionati, ed ora si appresta ad inaugurare l’edizione 2023. Infatti, tramite un comunicato, gli organizzatori fanno sapere che le iscrizioni per le qualificazioni alla terza edizione di questa apprezzata competizione sono ora aperte, ed è possibile iscriversi tramite il sito ufficiale dell’evento.

Iscrizioni aperte per le qualifiche all’edizione 2023 del Red Bull Campus Clutch

Con l’annuncio delle date per le qualificazioni, prende il via ufficialmente l’edizione 2023 del Red Bull Campus Clutch. La competizione, che ancora una volta vedrà diverse squadre confrontarsi sui campi di battaglia virtuali del popolare sparatutto Valorant, rappresenta anche un’ottima occasione per gli studenti universitari di connettersi con altri appassionati provenienti da ogni parte del mondo. Si comincerà con una prima fase di qualificazioni che si svolgeranno online dal 27 settembre all’11 ottobre prossimo, alle quali sarà dunque possibile partecipare direttamente da casa o dal proprio campus.

Chi supererà le qualificazioni accederà alle regionali di Group Stage, alle quali seguiranno poi le fasi finali che verranno giocate dal vivo presso il PalaTagliate, in occasione della prossima edizione del Lucca Comics & Games. Le 50 squadre che usciranno vincitrici da queste fasi (trovate qui l’intervista ai Mixers, i campioni italiani della scorsa edizione) potranno gareggiare in occasione dell’ambita finale mondiale che si terrà dal 19 al 24 novembre a Istanbul.

E voi che cosa ne pensate? Seguirete questa competizione o pensate di parteciparvi?