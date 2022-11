It’s not over: disponibile On Demand il film di Alessandro Riccardi

It’s not over, film il thriller diretto da Alessandro Riccardi; finalmente disponibile on-demand e in digitale. Attori protagonisti, Gianni Capaldi, Weronika Rosati e Christopher Lambert. Ecco di seguito tutti i dettagli su dove e come vederlo

Grande esordio alla regia per Alessandro Riccardi con il primo film dalle sfumature thriller, intitolato It’s not over. Distribuito da CG Entertainment, è ora disponibile alla visione su CG tv, e in formato digitale sulle piattaforme Prime Video, iTunes, Apple Tv e Google Play.

Dotato di un cast d’eccezione come: Gianni Capaldi, Weronika Rosati e il noto attore Christopher Lambert. Dopo il successo ottenuto come protagonista nel film L’ombra del lupo; l’iconico volto di Highlander (Christopher Lambert), ritorna sullo schermo con la nuova produzione Vargo.

Il progetto è stato girato in Scozia, prodotto dallo stesso Alessandro Riccardi assieme a Gianluca Varriale, Paul Aniello, Marzia Dal Fabbro per Vargo, Streamdigital e Sound Art 23. Mentre, per la direzione della fotografia, figura Roberto Lucarelli. Le scenografie sono state curate da Viviana Panfili e i costumi vedono il nome di Chiara Aversano. Il montaggio è stato curato da di Viviana Vittigli. Infine, le musiche sono state composte da Sandro Di Stefano.

It’s not over: trama e dettagli

Tratto dal al romanzo Una voce dal buio scritto per mano dello stesso Ricciardi; It’s not over si sofferma sulle vicende passionali di Max e Sarah. Due semplici amanti, incontrati quando Albert (il marito di Sarah), si ritrova impegnato in ospedale per il suo turno di lavoro. Dopo l’improvvisa morte di Albert; la strada della passione per i due amanti sembra finalmente libera da ogni vincolo. Non molto tempo dopo, però, Max comincia a trovare nei comportamenti di Sarah qualcosa di inquietante, insinuando nell’uomo una serie di sospetti. E se non fosse la persona che dice di essere?

It’s not over già vincitore di numerosi premi in festival internazionali (come gli Oniros Film Awards di New York; al Montreal Independent Film Festival ; il London New Wave Festival e lo Stockholm City Film Festival); ha visto il grande debutto italiano al Social Film Festival Artelesia, accalappiandosi la vittoria come Miglior Film e Migliore Attrice per Weronica Rosati.

