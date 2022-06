DICE è concentrata sul supporto a Battlefield 2042

Confermato dalla stessa software house, DICE è concentrata solamente sul supporto a Battlefield 2042, escludendo qualsiasi altro progetto. Scopriamone insieme i dettagli

Confermato proprio dagli stessi sviluppatori del famoso sparatutto in prima persona, DICE è concentrata solamente sul supporto di Battlefield 2042 dopo il lancio che non è stato sicuramente come si aspettavano in terra svedese. Cercheranno, con continui aggiornamenti, di farlo arrivare al livello che si aspettavano il titolo avrebbe dovuto avere al lancio, provando almeno a rendere meno delusi i giocatori che lo hanno acquistato.

DICE e il supporto per Battlefield 2042

Come dichiarato anche dalla vicepresidente dell’azienda, DICE è concentrata soltanto sul supporto per Battlefield 2042. Al portale GameIndustry.biz la vicepresidente Rebecka Coutaz ha dichiarato, rimarcando quanto veramente la software house abbia a cuore rimediare al loro titolo di punta:

Non c’è tempo per nient’altro ed è quello che vogliamo fare. In tre anni, vogliamo diventare la potenza di sparatutto in prima persona che DICE merita di essere, ed è quello che vogliamo.



Annusando il rischio di lasciare delusa forse la fetta di giocatori più importante che hanno, Coutaz ha anche dichiarato di essere in debito con la community di Battlefield e vuole rimediare il prima possibile riconoscendo quanto i giocatori e la community siano rimasti delusi, così come il team di sviluppo. Ha affermato inoltre che in occasione dei 30 anni dello studio e dei 20 di Battlefield, è davvero difficile accettare di deludere i giocatori. Voi che ne pensate? Siete in quella parte di giocatori rimasti delusi dal titolo di DICE? Siete fiduciosi sui prossimi aggiornamenti per il gioco? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

