Wo Long Fallen Dynasty: trucchi e consigli per dominare il campo di battaglia

Il tempo di visitare i Tre Regni è finalmente giunto perché l’ultima fatica di Team Ninja è ufficialmente disponibile su PC e console dallo scorso 3 marzo, ed in questa recensione dedicata potete trovare la nostra analisi approfondita in merito. La nuovissima opera dai creatori della serie NioH, come tutti gli esponenti del genere soulslike, offre un grado di sfida piuttosto elevato. Pertanto se siete alla ricerca di trucchi e consigli per portare a casa la pelle in Wo Long: Fallen Dynasty siete nel posto giusto.

Con le maniere forti si ottiene tutto!

Che Wo Long: Fallen Dynasty abbia avuto Sekiro: Shadow Sei Twice come una delle suoi principali fonti d’ispirazione risulta chiarissimo fin dalle prime battute di gioco, pertanto alcuni dei trucchi e consigli che troverete potrebbero ricordarvi l’opera di Hidetaka Miyazaki. Una delle principali caratteristiche comuni alla maggior parte degli avversari che si fronteggiano nei titoli From Software è la loro aggressività. Anche qui non si fa certo eccezione, pertanto il consiglio principale che ci sentiamo di darvi è quello di combattere il fuoco col fuoco.

Avremo infatti a disposizione la Barra Spirito, un indicatore che funziona in maniera simile a quello della postura visto in Sekiro. Sia noi che i nemici ne saremo dotati ed esso andrà a diminuire man mano che vengono parati i colpi ricevuti. Quando la barra si esaurirà il nemico diverrà vulnerabile ad un attacco critico in grado di infliggere ingenti danni, ma la stessa cosa può capitare anche a noi. Questo vale praticamente per tutti gli avversari che incontreremo, anche quelli che ci invaderanno di tanto in tanto (siano essi NPC o invasori umani giunti nella nostra partita grazie alle meccaniche multiplayer online). Pertanto puntate a svuotare il prima possibile la Barra Spirito, senza dare tregua ai nemici, in modo tale da volgere le sorti del combattimento a vostro favore nel più breve tempo possibile, in quanto i vostri avversari cercheranno di fare altrettanto con voi.

Anche deviare gli attacchi avversari (un pò l’equivalente dei “parry” nei vari Souls) contribuisce allo scopo di cui sopra, ma proprio come ci si aspetterebbe, tale tecnica non è affatto facile da eseguire e richiede molta pratica in quanto se eseguita in maniera errata vi lascia scoperti all’offensiva nemica. Bisognerà anche tenere a mente che armi diverse richiederanno finestre temporali diverse per effettuare una parata perfetta, perciò allenatevi molto prima di affrontare i nemici più temibili.

L’ambiente è mio amico… vero? – Wo Long Fallen Dynasty: trucchi e consigli per dominare il campo di battaglia

Il mondo di gioco di Wo Long: Fallen Dynasty nasconde una moltitudine di segreti, perciò in questa guida ai trucchi e consigli non possiamo non menzionare l’importanza di esplorare l’ambiente. Come spesso capita in questo genere, scoprire nuovi sentieri porta a fronteggiare boss e mini-boss segreti (utili per potenziare il proprio alter ego), ma altrettanto spesso ci si potrebbe imbattere in tesori nascosti, come armi, armature o gli utilissimi Cristalli e Essenze Vene Di Dragone, che permetteranno di migliorare le vostre cure (aumentandone il numero di utilizzi e la quantità di vita recuperata). Esplorare a fondo ogni anfratto vi permetterà anche di non perdervi nemmeno una delle utilissime Bandiere di Battaglia e Bandiere di Segnalazione (se volete saperne di più in merito potete trovare a questo link numerose altre informazioni per sopravvivere).

Sparse per i Tre Regni però vi saranno anche numerose trappole dalle quali dovrete guardarvi. Queste vanno da nemici in agguato pronti a colpirvi quando meno ve lo aspettate, a veri e propri pericoli ambientali. Potreste infatti imbattervi in pozze d’acqua in grado di infliggere malus che riducono la vostra energia vitale o ostacolano i vostri movimenti. Non vi conviene nemmeno fare troppo affidamento su ponti ed altre infrastrutture simili, in quanto non è escluso che possano tranquillamente decidere di cedere a tradimento al vostro passaggio, causando una prematura dipartita.

Ci vuole una pausa – Wo Long Fallen Dynasty: trucchi e consigli per dominare il campo di battaglia

Uno dei più importanti trucchi e consigli da tenere a mente mentre si affronta la campagna di Wo Long: Fallen Dynasty è la possibilità di poter mettere in pausa il gioco. Si tratta di una vera e propria pausa, che bloccherà effettivamente il gioco, a differenza di molti altri esponenti del genere dove alla comparsa dei vari menu non corrisponderà quasi mai un blocco effettivo dell’azione. Per fare ciò occorrerà premere il tasto Menu e poi View su Xbox oppure il tasto Options e poi il Touchpad su PS5.

In ogni caso, se il vostro desiderio è quello di riprendere fiato, ricordatevi che, presso le Bandiere di Battaglia, potrete sempre scegliere di fare una visita al Villaggio di Mt. Tianzhushan. Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di hub nel quale potrete chiacchierare con vari NPC. Due di questi in particolare saranno di importanza vitale per la vostra avventura: trattasi del fabbro Zhu Xia, che vi permetterà, fra le altre cose, di potenziare il vostro armamentario, e dello stregone Zuo Ci, tramite il quale potrete fare un respec delle statistiche (riassegnare da capo tutti i potenziamenti per cambiare sostanzialmente le caratteristiche del vostro personaggio), oltre a cambiare anche il vostro aspetto.

Non solo nemici – Wo Long Fallen Dynasty: trucchi e consigli per dominare il campo di battaglia

In uno dei primi paragrafi di questa guida ai trucchi e consigli per Wo Long: Fallen Dynasty abbiamo menzionato la componente multiplayer del titolo, la quale funziona in maniera simile a quella di altri soulslike. Oltre alla possibilità di essere invasi da altri giocatori umani (o NPC nel caso in cui si giochi offline), il gioco permette di fare lo stesso anche per reclutare alleati. Nello specifico si potrà evocare ed essere accompagnati da un massimo di altri due giocatori umani o NPC. Salvo alcuni casi particolari, ciò è possibile per praticamente tutta la durata della campagna, e risulterà anche un’opzione da tenere in considerazione se si stanno riscontrando problemi nel superare determinati nemici, dato che la difficoltà del gioco non aumenterà (ma anzi la presenza di alleati potrebbe contribuire a semplificare alcuni passaggi per voi).

Ma, in mezzo a tanti nemici, anche gli sporadici amici che potrete incontrare esplorando i Tre Regni potrebbero giungere in forme inaspettate. Potreste infatti imbattervi nei buffi quanto inoffensivi Demoni Panda, chiamati Shitieshou. Questi teneri orsetti hanno la curiosa abitudine di nutrirsi di pezzi di equipaggiamento, a patto che deciderete di offrirglieli semplicemente abbandonandoli a terra vicino ad essi. Una volta terminato il loro pasto, gli Shitieshou vi ricambieranno con un altro accessorio casuale il cui valore tendenzialmente risulta essere in linea con l’oggetto che gli avete offerto. Il nostro consiglio è quello di non scartate a priori la possibilità di tentare la sorte con questi teneri esserini, anche perché non sarà raro ritrovarsi con dell’equipaggiamento in eccesso nell’inventario.

L’arte della guerra

L’ultimo titolo di Team Ninja è sicuramente molto ostico e punitivo, ma, come gran parte degli esponenti di questo genere, sa essere anche molto gratificante, a patto di essere pazienti ed imparare a padroneggiare al meglio tutte le varie meccaniche. Speriamo che i trucchi e consigli contenuti in questa guida abbiano contribuito a facilitare il vostro viaggio per il mondo di Wo Long: Fallen Dynasty. Ora è il momento di passare all’azione!

Cosa ne pensate? State già giocando a questo nuovissimo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.