Wo Long Fallen Dynasty: cosa sapere per poter sopravvivere al gioco!

Abbiamo condensato in sette consigli tutti i trucchi da conoscere per sopravvivere: ecco cosa serve sapere in Wo Long Fallen Dynasty

All’incirca raggiunto il vostro ventesimo minuto di gioco, Wo Long Fallen Dynasty inizierà a rimescolarvi le terga con il primo boss del gioco: mentre il vostro avatar patisce le pene dell’inferno sotto i colpi nemici, vi chiederete cosa servisse sapere prima di prendere il controller in mano. Ed è qui che entriamo in gioco noi. L’apertura del titolo è una corsa masochista degna degli anni d’oro di Takeshi’s Castle, mentre prenderete confidenza con dei rudimenti di gameplay spiegati non proprio benissimo. Il sistema su cui si basano le fondamenta del gioco non è ancora chiaro, ma per vostra fortuna abbiamo buone notizie.

La nostra guida per principianti vi aiuterà a raccapezzarvi su ciò che avviene, basandoci su quanto ci ha dato modo di intendere il nostro esimio collega incaricato di recensirlo. Chiariamoci: ci si va a tentoni, almeno all’inizio. Ma se volete fermarvi al falò—pardon, alla bandiera, potete leggere quel che abbiamo da dirvi in merito. Meglio che prendere calci sul grugno di continuo, non vi pare? Vi aiuteremo a comprendere (appunto) la differenza tra le Bandiere di segnalazione e le Bandiere di battaglia, dove e come viaggiare, come funziona l’equipaggiamento, come vi rallenta e come gestire la vostra Barra Spirito. Si comincia!

Concepite il gioco come un Soulslike più lineare – Cosa sapere di Wo Long: Fallen Dynasty

A differenza di altri soulslike, non c’è chissà quale grinding in Wo Long: Fallen Dynasty (a meno che la cosa rientri nei vostri piani di default, ma questo non lo possiamo sapere). Si tratta più che altro di una lunga passeggiata, con qualche “SEI MORTO” nel mezzo. La storia vi vedrà viaggiare per diverse aree chiamate Campi di battaglia. Questi ultimi sono belli grandi, ma il viaggio in sé è parecchio lineare. Naturalmente, i più curiosi tra voi saranno ricompensati. Ma al di là del loot che potrete reperire presso i vari bivi, potete solo imparare ad amare le occasioni in cui vi farete pestare dal boss di rito.

Prima di combattere contro questi aguzzini, però, vi imbatterete nelle già citate Bandiere, che siano di uno o dell’altro tipo. Le Bandiere di battaglia sono il punto da cui ripartirete quando (non “se”, quando) morirete. Qui potrete salire di livello ed apprendere nuovi Incantesimi di stregoneria. Qui inoltre è dove ricaricherete l’equivalente della Fiaschetta Estus, ovvero i Vasetti cura di dragone. Presso le Bandiere di segnalazione potrete ricaricare la vostra salute, ma non i Vasetti. Inoltre, cosa più importante, queste Bandiere aumentano la vostra Tempra, che funziona in modo diverso dal Morale. Parliamone.

Come funzionano Morale e Tempra – Cosa sapere di Wo Long: Fallen Dynasty

Cerchiamo di andare spediti: il Morale misura quanti cattivoni avete steso senza che vi rendessero la pariglia. Naturalmente è una semplificazione eccessiva, ma funziona così. Il morale (vostro e dei vostri nemici!) si traduce nella potenza di un personaggio: più è alto, e meno arrendevole sarà il/la tizio/a. E come impone il genere, continuare è doloroso: perdete contro un nemico, e il suo morale si alzerà a discapito del vostro. Morendo se ne va anche metà della vostra Forza Vitale, ovvero la valuta con cui salire di livello. Restituite pan per focaccia a chi vi ha steso e avrete la vostra Vendetta. Il nemico di cui vendicarvi avrà una fiammella accanto al valore del Morale sulla sua testa.

Per evitare di perdere troppo del vostro morale (sia in senso di Morale in-game, sia inteso proprio come vostro stato d’animo) dovete puntare sulla Tempra. Non parliamo della vecchia station wagon come pensereste, bensì di una statistica sotto la quale il vostro Morale non cadrà mai. Va da sé, dunque, che con questo stratagemma potrete limitare i danni al vostro scontro successivo. Unica nota a margine: la Tempra si alza quando issate una nuova Bandiera di segnalazione. Purtroppo, però, si resetta al prossimo Campo di battaglia primario (e non) che raggiungerete. Già, ce ne sono di secondari!

I Campi di battaglia secondari comportano missioni secondarie – Cosa sapere di Wo Long: Fallen Dynasty

Se siete nei pressi di una Bandiera di battaglia (e non una di segnalazione), avrete l’occasione di viaggiare. Ed è così che potrete rigiocare le sezioni precedenti del gioco, tutorial incluso, nonché giocare a missioni secondarie. Trattasi di veri e propri Campi di battaglia secondari, più piccoli e con scontri più brevi rispetto ai loro fratelli maggiori. Naturalmente, affrontarli non potrà che farvi un gran bene: nessun atto di masochismo è mai realmente fine a sé stesso in questo genere di giochi (beh, quasi, si veda il “ciondolo” che in Dark Souls Hidetaka Miyazaki concepì come “scherzetto”… bah).

Nello specifico, cimentarvi con queste imprese del tutto opzionali vi fornirà delle ricompense molto invitanti. Queste ultime possono spaziare dai materiali con cui migliorare il vostro equipaggiamento a, naturalmente, l’equipaggiamento stesso. Che poi la gestione di armi e armature sia decisamente più confusionaria del necessario è un altro discorso da affrontare in separata sede. Per ora, pensiamo solo all’aspetto più importante della questione: la chincaglieria metallica, dolente o nolente, pesa. E poteva mai mancare un’integrazione nel gameplay da parte di qualcosa di puramente estetico? Ve lo diciamo noi: no.

Il peso dell’equipaggiamento grava anche sul gameplay, più di quanto sembri – Cosa sapere di Wo Long: Fallen Dynasty

Gioite: non ci sono classi nel gioco! O meglio, non ce ne sono di predefinite: sta a voi modellare il vostro stile di gioco, con tanta pazienza, altrettante morti e qualche esclamazione impropria da “mignolo sullo spigolo”. Quando salite di livello, fate attenzione alle Virtù elementali in cui scegliete di investire: le armi hanno una loro scala gerarchica di rarità con annesso sistema di upgrade. Cosa potete impugnare dipende molto dalle vostre scelte all’aumento di livello. Valutare il Peso dell’equipaggiamento determina l’arsenale che il vostro personaggio può scarrozzare in giro, quindi prestate attenzione al verdetto del gioco.

Potete incrementare il massimale del peso trasportabile facendo lo stesso con la vostra Virtù della terra quando salite di livello. Allo stesso modo, nello scegliere le armature troverete una piccola icona in basso a sinistra rispetto all’immagine. L’indicatore determina se si tratta di armature leggere, medie o pesanti. L’icona dell’elmo presenta una piccola barra, e a ciascun peso corrisponde una differente lunghezza. In fondo, la scheda dell’equipaggiamento fornirà una percentuale che però vi consigliamo di ignorare, in quanto consiste perlopiù in quanto vi siete avvicinati a… sapete cosa? Forse è il caso di dilungarci.

“Ci s’entra agili” – Cosa sapere di Wo Long: Fallen Dynasty

Cerchiamo di spiegarci meglio: in fondo alla scheda del vostro equipaggiamento troverete una percentuale relativa al peso. Non si tratta di un numero indicativo di quanto vicini siate al massimo trasportabile. Ci saremmo cascati anche noi! No, il gioco nel suo essere sibillino intende in realtà che si tratta di una percentuale relativa all’oggetto in questione rispetto al carico complessivo. Se però state cercando un rapporto in percentuale tra il peso equipaggiato e il massimale, lo potete trovare altrove. Quel che state cercando è la schermata degli Status, dove trovate anche le eventuali alterazioni.

Il totale che vi portate appresso diventa una statistica che troverete nel menù Status del vostro avatar nel gioco. Troverete il massimo dell’equipaggiamento trasportabile, la percentuale del massimale del peso raggiunto dalla vostra armatura e una valutazione in lettere. Questi voti, “all’americana” se vogliamo, sono la vostra statistica di Agilità. Una A riguarda una percentuale tra lo 0% e il 30%, la B si traduce in un numero tra il 30% e il 70%, la C varia dal 70% al 100%, mentre la D supera pure la soglia del 100%. E “agilità” non significa solo rapidità di movimento, ma anche velocità nello svuotare la vostra…

Barra Spirito – Cosa sapere di Wo Long: Fallen Dynasty

La Barra Spirito è traducibile come una combinazione di una barra della stamina (resistenza fisica alla fatica) e una barra del mana (punti magia). Come il Morale, anche la Barra Spirito non è esclusiva al giocatore. Perderete un po’ di Spirito ogniqualvolta veniate colpiti o schiviate un attacco, nonché quando usate Incantesimi di stregoneria o fate ricorso alle Arti Marziali. Mettete a segno un attacco fisico o deviatene uno (ci arriveremo) per riguadagnarne. I limiti di questa barra sono suscettibili ad alcuni attacchi, e a queste situazioni (così come a molto altro) dovrete imparare a fare attenzione.

Quando una Barra Spirito viene portata al suo limite più basso, quella persona (o demone) resterà stordito per alcuni secondi, rimanendo così vulnerabile ad attacchi potenti. La vostra priorità, nel caso non fosse chiaro, è evitare che lo stesso avvenga a voi. Oppure, sebbene la congiunzione “e” sia più consigliabile, assicurarsi che accada al nemico. Attaccare un punto debole che resta scoperto così a lungo ha un valore incalcolabile durante uno scontro con i boss: “qualche misero secondo” può veramente fare la differenza. E ora, passiamo a quel concetto a cui alludevamo giusto qualche riga fa…

Deviare è importante tanto quanto attaccare…

… se non di più. La Deviazione è molto simile al parry di molti altri giochi. Dovrete premere, a seconda del vostro controller di riferimento, il tasto B di Xbox o il caro vecchio ○ di PlayStation appena prima di venire colpiti da un attacco nemico. In tal modo, appunto, lo devierete: non si tratta di una “semplice” difesa. Chiariamoci, difendervi resta sempre un’opzione valida, ma esporvi al rischio vi può ricompensare in modo decisamente più lauto! Anche perché incassare passivamente un colpo porta più malus “spirituali” che altro, come potremo spiegare tra pochissimi secondi.

Difendersi altro non è che un modo alternativo per svuotare la vostra Barra Spirito. Cos’ha di tanto ghiotto la deviazione, dunque? Che ne direste di ridurre la barra di chi vi ha attaccato? L’andamento di uno scontro si può tenere sotto controllo così: è per questo che la tecnica può risultare tanto vitale contro quel primo boss con il quale abbiamo aperto la guida in modo tanto catastrofico. Certo, negli altri giochi ci sono meccaniche perfette di parry (e di parry perfetti) con i quali guadagnarsi un bel colpo da infliggere. Semplicemente, questo gioco ha deciso di portarle a livelli ben più folli di quanto abbiamo visto finora.

None