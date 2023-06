Come pagare a rate senza busta paga su Unieuro? In questo articolo scopriremo tutti i dettagli del metodo di finanziamento del 2023 adottabile su Unieuro

Il pagamento a rate è sempre un’ottima soluzione per chi vuole effettuare degli acquisti senza spendere in una sola transazione il totale del costo del prodotto. Quando poi, i prodotti hanno dei prezzi molto elevati, la soluzione del pagamento a rate diventa sempre più adottata. Spesso, però, tali pagamenti possono essere effettuati tramite e dopo la presentazione della propria busta paga ma, in alcuni casi, è possibile bypassare questo “ostacolo”. In questo articolo andremo a scoprire come si può pagare a rate senza busta paga e, in particolar modo, come lo si può fare su Unieuro, store leader nel settore tecnologico ed elettronico.

Unieuro è una delle principali catene di elettronica in Italia la cui storia inizia nel 1967, quando viene fondata come azienda specializzata nella vendita di prodotti elettronici. Negli anni successivi si è sviluppata rapidamente aprendo nuovi punti vendita in tutto il paese ampliando la sua offerta includendo una vasta gamma di prodotti, come computer, telefoni cellulari, televisori, elettrodomestici e altro ancora.

Pagamenti a rate senza busta paga: come funziona su Unieuro?

Unieuro offre ai clienti la possibilità di pagare a rate i loro acquisti senza l’applicazione di un tasso di interesse. Ciò significa che gli acquirenti possono dividere il costo del prodotto in pagamenti mensili senza alcun onere aggiuntivo. Grazie a questa iniziativa, il finanziamento Unieuro 2023 garantisce un TAN (Tasso Annuo Nominale) e un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari a zero. Per accedere al finanziamento Unieuro a tasso zero, è necessario soddisfare determinati requisiti. Innanzitutto, bisogna essere cittadini residenti in Italia con un’età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Inoltre, è obbligatorio possedere un conto corrente bancario o postale e poter dimostrare un reddito.

La busta paga è il documento di reddito più comune ma Unieuro ha reso possibile ottenere il finanziamento anche senza di essa. Se non si dispone di una busta paga, è comunque possibile richiedere il finanziamento presentando documenti alternativi di reddito. Ad esempio, i lavoratori autonomi possono fornire il modello Unico accompagnato dalla ricevuta di invio telematico, mentre i pensionati possono presentare l’ultimo CUD o il libretto della pensione con estratto conto, o il cedolino. In assenza di documenti di reddito, è possibile ottenere il finanziamento avendo una persona disponibile a fare da garante. Richiedere il finanziamento Unieuro a tasso zero è un processo semplice. Durante l’acquisto online o in negozio, è sufficiente selezionare i prodotti desiderati e aggiungerli al carrello. Al momento del pagamento, si deve scegliere l’opzione “Finanziamento Agos” come metodo di pagamento.

Queste erano le info da conoscere per scoprire come pagare a rate senza busta paga su Unieuro. Per ulteriori aggiornamenti e novità vi consigliamo di continuare a seguire le pagine di tuttotek.it.