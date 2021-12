In questa guida vi aiuteremo a capire come catturare lo sfuggente Spiritomb nei nuovissimi remake di Pokémon Diamante e Perla

Se in questi giorni siete impegnati a vagabondare per la regione di Sinnoh a caccia di creature rare, noi come sempre siamo qui per darvi una mano. Sebbene sarà possibile incontrare la maggior parte dei mostri tascabili che popolano l’ultimo titolo del famoso franchise Game Freak semplicemente girovagando o progredendo nella storia, ve ne saranno alcune che invece richiederanno un metodo particolare per essere scovate. Ecco quindi come catturare Spiritomb in Pokemon Diamante e Perla remake.

Il giusto spirito

Prima di tutto è consigliabile cimentarsi nella cattura di Spiritomb durante le fasi avanzate di gioco, sebbene quest’ultimo sarà disponibile già dopo aver ottenuto la seconda medaglia. Starà dunque a voi decidere quando mettervi sulle tracce dell’inquietante Pokémon Spettro/Buio. Qualsiasi sarà la vostra scelta in ogni caso dovete tenere presente che si tratterà di un processo non proprio breve, che, come ricorderanno bene anche coloro che hanno giocato i capitoli originali su Nintendo DS, potrebbe risultare anche tedioso in certi frangenti. Siete pronti?

La creatura nel pozzo – Pokémon Diamante e Perla remake, come catturare Spiritomb

Il processo per catturare Spiritomb nei nuovi remake di Pokémon Diamante e Perla, esattamente come nei titoli originali, comincia sul Percorso 208. Poco prima di accedere alla città di Cuoripoli, vi sarà uno spiazzo con dell’erba ed alcuni allenatori. Posizionatevi in linea con la casa del Signor Bacchini e dirigetevi a sud, nella parte più in basso della mappa.

Qui, parzialmente nascosto dagli alberi, vi sarà un individuo che, contrariamente agli allenatori presenti nel resto del percorso, non vi ingaggerà in una lotta, ma se gli rivolgerete la parola vi donerà una Roccianima. Quest’ultima andrà poi posizionata all’interno del Pozzo Memoria, che si trova nei pressi del Percorso 209. Fatto ciò siete pronti per la seconda fase dell’impresa. Preparate il vostro Esplorokit.

Facciamo nuove amicizie – Pokémon Diamante e Perla remake, come catturare Spiritomb

A questo punto, come nei titoli originali, il passo successivo per poter catturare Spiritomb nei remake di Pokémon Diamante e Perla sarà recarsi nei Grandi Sotteranei. Qui essenzialmente dovrete parlare con ben 32 allenatori diversi, e poi fare ritorno al Pozzo Memoria per fronteggiare finalmente il Pokémon Proibito.

Il processo, come anticipato, non sarà breve in quanto gli NPC coi quali sarà necessario interagire dovranno essere per forza allenatori (e non escursionisti) e dovranno anche essere tutti diversi (quindi parlare due volte con lo stesso personaggio, anche uscendo e rientrando nei sotterranei, non conterà). Una volta conversato con tutti gli allenatori richiesti non dovrete fare altro che tornare al Pozzo Memoria per iniziare la battaglia contro Spiritomb.

Esplora che ti passa

Come avete potuto constatare, incontrare 32 allenatori diversi è un processo che può richiedere più ore di gioco. Il nostro consiglio è quindi quello di fare visita di tanto in tanto ai Grandi Sotterranei, per dedicarvi anche alle altre attività disponibili, in modo tale da rendere il processo meno tedioso. Se in qualsiasi momento doveste perderne il conto degli allenatori incontrati, potrete sempre fare ritorno al Pozzo Memoria ed interagire con esso per visualizzare un messaggio diverso a seconda di quanti incontri avrete avuto. Ricordatevi infine che tutto l’intero processo potrà essere ripetuto più volte per incontrare altri esemplari Spiritomb.

Cosa ne pensate? Siete anche voi impegnati alla scoperta (o riscoperta) della regione di Sinnoh in questi nuovi remake? A proposito, se ve la siete persa qui potete trovare la nostra recensione dei due titoli.