Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: i codici di scambio

Dove non arrivano gli sviluppatori lo fanno i fan: si può scambiare ogni Pokémon grazie ai codici di Diamante Lucente e Perla Splendente

Come tutti i titoli Pokémon della serie principale, anche Diamante Lucente e Perla Splendente vantano delle creature esclusive che potrete fare vostre grazie ai giusti codici. Purtroppo i bei tempi di GameShark ed Action Replay sono finiti da un pezzo, e come abbiamo ricordato nella recensione dei due remake un sistema di scambio organizzato continua a latitare nei giochi. Ma come ormai si sa, là dove non arriva il team di sviluppo, i fan si rimboccano le maniche. I codici a cui alludiamo sono quelli per organizzare gli scambi, in quanto la community ha già associato a scambi ben specifici le relative password.

Gli starter

I primi tra i codici di scambio per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente che vedremo sono quelli per ottenere le creature di inizio gioco. Gli starter bazzicano i Grandi Sotterranei nell’area del post-game ispirata alla penisola a sudest della Russia, ma se volete avere una squadra ben bilanciata prima di allora dovrete inserire uno di questi codici al vostro ingresso nella sala di scambio (ne riparleremo alla fine). Ecco i numeri:

Codice Starter che volete offrire Starter che volete in cambio 0387-0390 Turtwig Chimchar 0387-0393 Turtwig Piplup 0390-0387 Chimchar Turtwig 0390-0393 Chimchar Piplup 0393-0387 Piplup Turtwig 0393-0390 Piplup Chimchar

Assicuratevi di non rinunciare al vostro unico starter prima di scambiarlo. Flemminia ospita un ostello Pokémon, in cui potrete lasciare lo starter in compagnia di un Ditto per avere un uovo da cui nascerà un altro esemplare dello starter.

Esclusive di ogni versione – codici di scambio per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Quella dei Pokémon esclusivi ad ogni versione è una dinamica a cui i fan sono abituati, ma grazie agli scambi organizzati con i codici potrete ottenere in Diamante Lucente le controparti che ogni creatura vanta in Perla Splendente. E viceversa, ovviamente. La rima non è voluta, ma i risultati di questi scambi sì. Va da sé che in questo caso se volete il Pokémon sulla destra dovrete dare quello sulla sinistra. E, di nuovo, viceversa.

Codice di scambio Creatura che volete scambiare e che l’altro allenatore vuole Creatura che volete voi e che l’altro allenatore vuol dar via 0010-0013 Caterpie Weedle 0023-0027 Ekans Sandshrew 0058-0037 Growlithe Vulpix 0086-0079 Seel Slowpoke 0123-0127 Scyther Pinsir 0198-0200 Murkrow Misdreavus 0207-0216 Gligar Teddiursa 0239-0240 Elekid Magby 0246-0371 Larvitar Bagon 0273-0270 Seedot Lotad 0303-0302 Mawile Sableye 0335-0336 Zangoose Seviper 0338-0337 Solrock Lunatone 0352-0234 Kecleon Stantler 0408-0410 Cranidos Shieldon 0434-0431 Stunky Glameow

Sappiamo cosa state pensando: non avete stabilito voi chi va scambiato per cosa, e questi legami vi possono sembrare un po’ troppo specifici. Siccome però il sistema funziona, vi invitiamo ad essere cooperativi.

Evoluzione mediante scambio – codici di scambio per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Ovviamente la community ha pensato anche a questo. Va da sé che la chiave di lettura è una sola: entrerete nella sala di scambio con un Pokémon uguale a quello dell’altro giocatore, ed effettuerete lo scambio affinché entrambi abbiate l’evoluzione. Un buon affare!

Codice di scambio Pokémon che entrambi i giocatori intendono scambiare Risultante evoluzione 0061-0061 Poliwhirl (deve tenere con sé una Roccia di Re) Politoed 0064-0064 Kadabra Alakazam 0067-0067 Machoke Machamp 0075-0075 Graveler Golem 0079-0079 Slowpoke (deve tenere con sé una Roccia di Re) Slowking 0093-0093 Haunter Gengar 0095-0095 Onix (deve tenere con sé una Metalcoperta) Steelix 0112-0112 Rhydon (deve avere con sé una Copertura) Rhyperior 0117-0117 Seadra (deve avere con sé una Squama Drago) Kingdra 0123-0123 Scyther (deve avere con sé una Metalcoperta) Scizor 0125-0125 Electabuzz (deve avere con sé un Elettritore) Electivire 0126-0126 Magmar (deve avere con sé un Magmatore) Magmortar 0137-0137 Porygon (deve avere con sé un Upgrade) Porygon2 0233-0233 Porygon2 (deve avere con sé un Dubbiodisco) Porygon-Z 0356-0356 Dusclops (deve avere con sé un Terrorpanno) Dusknoir 0366-0367 Clamperl (deve avere con sé un Dente Abissi) Huntail 0366-0368 Clamperl (deve avere con sé una Squamabissi) Gorebyss

Lo sappiamo, la tentazione di fare uno scherzetto con la Pietrastante è parecchia. Vi invitiamo comunque, di nuovo, ad essere cooperativi.

“Sì, ok, ma come si fa?”

Accedere alla Sala globale con i codici di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è semplice. Dovrete seguire solo questi passi:

Scendete nel seminterrato di un Centro Pokémon (o semplicemente premete Y al di fuori delle battaglie).

Accedete alla Stanza Globale (immagine in cima).

Parlate con l’infermiera e scegliete l’opzione “Entra con una password” nell’apposita schermata (qui sotto).

(qui sotto). Inserite il codice in questione.

Parlate con un giocatore sulla cui testa è comparso un piccolo fumetto.

Selezionate il Pokémon da scambiare e confermate.

Non vi serve davvero sapere nient’altro. Se volete offrire altre creature dopo lo scambio, poi, questo dipende solo da voi.

Ora sta a voi dirci la vostra: a noi questo trucco è servito, ma a voi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.