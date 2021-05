New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Swanna

Il nuovo titolo basato sul popolare franchise Pokémon offre numerose e diverse sfide. Vediamo insieme come ottenere 4 stelle fotografando Swanna in New Pokémon Snap

New Pokémon Snap è il sequel dell’omonimo titolo pubblicato nel 1999 su Nintendo 64. In questa nuova incarnazione del brand, disponibile su Switch, i giocatori hanno l’opportunità di rilassarsi viaggiando in serenità su un hovercraft alla ricerca dei Pokémon sparsi per la regione di Lental. L’obiettivo è catturare tutti i Pokémon, questa volta però fotografandoli. Nel vostro viaggio aiuterete il Professor Mirror nella catalogazione insieme agli assistenti Rita e Phil. Andiamo a vedere in questa guida come ottenere 4 stelle da Swanna in New Pokémon Snap.

Ecco come ottenere 4 stelle in New Pokémon Snap fotografando Swanna

La storia di Swanna si può far riferire a quella del brutto anatroccolo che si trasforma in un bellissimo cigno. Entrambi Swanna e Ducklett (la sua pre evoluzione) possono essere avvistati nelle prime zone del gioco. La maggior parte delle volte li vedrete sguazzare in acqua o svolazzare in aria noncuranti della situazione. Swanna ha una presenza elegante, che cattura l’attenzione anche dietro le lenti della fotocamera. Il modo per catturare la foto più rara di questo Pokémon potrebbe sembrare molto randomica, ma non per questo meno interessante. Andiamo a vedere dunque come ottenere in New Pokémon Snap 4 stelle da Swanna, fotografandolo in ogni suo comportamento.

1 stella : fotografate qualunque Swanna mentre nuota .

: fotografate qualunque Swanna mentre . 2 stelle : prendete di sorpresa il Pokémon fotografandolo dopo che ha aperto il becco a seguito del suono dello Scan.

: prendete di sorpresa il Pokémon fotografandolo dopo che ha a seguito del suono dello Scan. 3 stelle : durante qualsiasi ora del giorno, scattate una foto con ottimo tempismo ad un’esemplare che vola .

: durante qualsiasi ora del giorno, scattate una foto con ottimo tempismo ad un’esemplare che . 4 stelle: di notte, nel Nature Park di Florio, sulla vostra desta vicino al termine dell’area di gioco, potrete scorgere un gruppo di Swanna in acqua. Il “leader” del gruppo, può randomicamente attivare l’effetto Illumina e farsi seguire in cielo dal resto del gruppo. A questo punto scattate una foto a tutto il branco di Swanna per raggiungere le 4 stelle.

Se non riuscite a raggiungere le 4 stelle ricordatevi di aumentare il vostro Livello Ricerca in ogni zona. Ad ogni nuovo livello avrete la possibilità di osservare i Pokémon in nuovi comportamenti e situazioni. Continuate quindi a scattare foto in una specifica zona per sbloccare tutti Livelli Ricerca in quella stessa e completate il vostro Fotodex.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo titolo dedicato ai Pokémon.