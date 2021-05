New Pokémon Snap: come ottenere quattro stelle con Arbok

I l temibile cobra, Arbok, torna in New Pokémon Snap più minaccioso che mai: ecco come scattargli una foto che vi frutterà quattro stelle

Abbiamo trattato molti dei protagonisti di New Pokémon Snap, e uno di quelli resi più minacciosi da questo spinoff è Arbok: non è un semplice serpente, e una foto da quattro stelle potrebbe essere per voi un pensiero frequente. Fortunatamente, però, non è nulla di indecente: la sua stazza lo rende facile da inquadrare mentre spaventa le altre creature più piccole (che grazie alla nostra presenza godono di un diversivo per mettersi in salvo), e pertanto il fulcro della strategia dietro la foto perfetta non contempla la difficoltà nell’inquadrarlo. Le sfide sono altre: scopriamole insieme.

Arbok: come ottenere le varie stelle in New Pokémon Snap

Le foto di Arbok possono ricevere da una a quattro stelle in New Pokémon Snap, e i requisiti per ogni rating sono diversi. Qui sotto potete trovare un elenco rapido di ciò che dovete fare per ciascuna valutazione.

Una stella: Fotografate Arbok e basta, come sempre. Due stelle: Colpitelo con una mela soffice e fotografatelo mentre è spaventato. Tre stelle: Mentre esplorate la Giungla Arboros di giorno, provate ad inquadrare gli alberi là dove solitamente Arbok si trova a terra. Lo si può trovare mentre punta una preda dall’alto. Fotografatelo mentre penzola giù dal ramo. Quattro stelle: Nello stesso scenario, talvolta Arbok può fare capolino molto prima mentre tormenta un Wooper. Spaventatelo per cacciarlo all’area successiva. Una volta che lo avrete raggiunto, avrete molto tempo e spazio di manovra per riempirlo di mele soffici. Cercherà di mangiarle prima che toccchino terra, emettendo un verso stridulo quando ci riesce: il segnale è quello!

Notate che il comportamento delle varie creature dipende dal vostro livello di ricerca. Se non potete trovare il momento specifico che state cercando, il motivo può essere anche questo. Continuate a scattare foto per alzare il livello e riempire il Fotodex.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.