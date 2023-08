Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Blasphemous 2, sequel dell’apprezzatissimo primo capitolo del 2019 targato The Game Kitchen e Team 17

Ci siamo lasciati alle spalle uscite del calibro di Diablo IV e Final Fantasy XVI, ma i mesi restanti di questo 2023 molto ricco di novità in termini videoludici non saranno decisamente da meno. Se consideriamo soltanto che a settembre potremo mettere mano a Baldur’s Gate 3, Starfield, Lies of P e Mortal Kombat 1, sentiamo già il nostro portafoglio piangere lacrime amare. Nel frattempo, il prossimo 24 agosto arriverà su PS5, Xbox Series X | S, PC e Nintendo Switch Blasphemous 2, sequel dell’apprezzatissimo primo capitolo di The Game Kitchen e Team 17 ormai datato 2019, che è riuscito a farsi apprezzare da una vastissima fetta di pubblico (compresi noi, qui trovate la nostra recensione). E proprio in attesa dell’uscita ormai imminente, sono stati svelati tutti i trofei e li vediamo in questo articolo.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Blasphemous 2 consta di 46 statuette totali, di cui 29 di bronzo, 14 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano quelle esclusivamente ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Blasphemous 2. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Blasphemous 2: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Acta, non verba : Trova tutte le preghiere.

: Trova tutte le preghiere. Devozione totale : Trova tutti i Grani del rosario.

: Trova tutti i Grani del rosario. Peso della Penitenza : Trova tutte le figure.

: Trova tutte le figure. Secondo pellegrinaggio : Rivela l’intera mappa.

: Rivela l’intera mappa. Gusto acquisito : Sblocca tutte le Boccette biliari.

: Sblocca tutte le Boccette biliari. Soledad : Sblocca tutti gli slot per i Grani del rosario.

: Sblocca tutti gli slot per i Grani del rosario. Ancora fra noi : Trova tutti simboli nascosti.

: Trova tutti simboli nascosti. Nessun cherubino abbandonato : Libera i fratelli di Próximo.

: Libera i fratelli di Próximo. A mani vuote : Acquista tutti gli oggetti disponibili nel negozio della Città del Nome Benedetto.

: Acquista tutti gli oggetti disponibili nel negozio della Città del Nome Benedetto. Nascondino : Trova tutte le Cobijadas.

: Trova tutte le Cobijadas. L’opera del maestro : Porta tutte le Memorie a un artigiano e trasformale in figure.

: Porta tutte le Memorie a un artigiano e trasformale in figure. Casa del Lutto e dell’Odio : Completa tutte le sfide di combattimento.

: Completa tutte le sfide di combattimento. Salto di Fede : Rimuovi la maledizione dei Senza perdono.

: Rimuovi la maledizione dei Senza perdono. Tortuosa è la via del Miracolo : Ascolta gli echi del passato.

: Ascolta gli echi del passato. Il Punito: Uccidi 300 nemici usando Ruego Al Alba.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Blasphemous 2: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Il Veterano : Uccidi 300 nemici usando Sarmiento e Centella.

: Uccidi 300 nemici usando Sarmiento e Centella. L’Unto : Uccidi 300 nemici usando Veredicto.

: Uccidi 300 nemici usando Veredicto. Lo Spietato : Giustizia 50 nemici diversi.

: Giustizia 50 nemici diversi. Nessuno si aspetta l’Inquisizione spagnola! : Uccidi tutti i tipi di nemici.

: Uccidi tutti i tipi di nemici. Ultima ratio : Sblocca tutte le abilità.

: Sblocca tutte le abilità. Incenso benedetto : Sblocca la vera potenza di Veredicto.

: Sblocca la vera potenza di Veredicto. Tempesta di morte : Sblocca la vera potenza di Sarmiento e Centella.

: Sblocca la vera potenza di Sarmiento e Centella. Ai margini dell’orazione : Sblocca la vera potenza di Ruego Al Alba.

: Sblocca la vera potenza di Ruego Al Alba. Guerriero del Lamento silente : Sblocca tutti i ricordi dell’arma.

: Sblocca tutti i ricordi dell’arma. Bentornato! : Cadi su degli aculei e sopravvivi.

: Cadi su degli aculei e sopravvivi. Felice anno nuovo! : Suona una campana 12 volte.

: Suona una campana 12 volte. Due anziani davanti a una zuppa : Riunisci Cástula e Trifón.

: Riunisci Cástula e Trifón. Maestria straordinaria : Sblocca tutti gli slot della pala d’altare dei favori.

: Sblocca tutti gli slot della pala d’altare dei favori. Blasfemia!: Infliggi più di 250 unità di danni con un unico colpo.

I trofei d’argento | Blasphemous 2: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Mille anni dopo : Sconfiggi il Senzavolto, Cesello dell’Oblio.

: Sconfiggi il Senzavolto, Cesello dell’Oblio. Sangue e polvere : Sconfiggi il Gran Precettore Radamés.

: Sconfiggi il Gran Precettore Radamés. Sangue e oro : Sconfiggi Orospina della Confraternita dei Ricamatori.

: Sconfiggi Orospina della Confraternita dei Ricamatori. Sangue e ferro : Sconfiggi Lesmes della Confraternita della Carne Incorruttibile.

: Sconfiggi Lesmes della Confraternita della Carne Incorruttibile. Un’arma a doppio taglio : Sconfiggi la Sentinella dello Smeriglio.

: Sconfiggi la Sentinella dello Smeriglio. L’ultima ascensione : Sconfiggi Benedicta della Confraternita dell’Orazione Perpetua.

: Sconfiggi Benedicta della Confraternita dell’Orazione Perpetua. Il mare muore sulla riva : Sconfiggi Odón della Confraternita del Sale.

: Sconfiggi Odón della Confraternita del Sale. Forgiato nel fuoco : Sconfiggi Sínodo, Inno dalle Mille Voci.

: Sconfiggi Sínodo, Inno dalle Mille Voci. Fermosa Fembra : Sconfiggi Svsona, Fermosa Fembra.

: Sconfiggi Svsona, Fermosa Fembra. L’attesa è finita : Sconfiggi Eviterno, Padre dei penitenti.

: Sconfiggi Eviterno, Padre dei penitenti. Un cuore d’oro : Sconfiggi la Devozione Incarnata, l’ultimo figlio del Miracolo.

: Sconfiggi la Devozione Incarnata, l’ultimo figlio del Miracolo. Un appuntamento tagliente : Raggiungi la stanza della Sentinella dello Smeriglio in meno di 0,5 ore.

: Raggiungi la stanza della Sentinella dello Smeriglio in meno di 0,5 ore. Penitenza perfetta : Dopo il primo combattimento, sconfiggi qualsiasi boss senza subire danni.

: Dopo il primo combattimento, sconfiggi qualsiasi boss senza subire danni. Martirio: Completa il gioco al 100%.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Blasphemous 2: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Tela della luce e del tempo : Sblocca il finale A.

: Sblocca il finale A. Secondo Salmo: Sblocca il finale B.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Blasphemous 2!

Il Penitente II: Ottieni tutti i trofei

Buon divertimento!

