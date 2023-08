In questa piuttosto prolissa guida andremo a darvi tutte le informazioni di cui avrete bisogno per completare le cacce ai ricercati in Final Fantasy XVI: siete pronti a completare quella dannata bacheca?

Prima di iniziare la caccia!

Con il proseguire dell’avventura incontrerete Nektar, l’unico Moguri di Final Fantasy XVI, un’esserino tanto dolce quanto avventuroso che vi metterà a disposizione la Bacheca dei Bersagli Ricercati, vere e proprie missioni secondarie che ci porranno di fronte a nemici più feroci e duri del normale. La prima caccia, quella ad Alyman, sarà sbloccata nel corso della trama principale e il suo completamento è obbligatorio proprio per proseguire. Una volta tornati al rifugio, la Bacheca sarà disponibile e per sbloccare tutte le cacce dovremo completare le precedenti, o proseguire nella missione principale o, infine, completare diverse secondarie.

I nemici variano di stazza, forza, ma soprattutto Rank: si passa dalla C alla S, con ovvi incrementi di difficoltà. Non avremo grandi indicazioni sul dove trovare i ricercati, la Bacheca indicherà sommariamente la zona della mappa del mondo (e, a volte, neanche quella). Le ricompense, come vedrete nella lista che segue, variano proprio in base al Rank, ma tutte donano un quantitativo di Fama, di Punti Esperienza, di Punti Abilità, di Guil e alcuni materiali. In questa guida vi indicheremo tutte le posizioni dei Ricercati, con tanto di immagine di riferimento, le ricompense e anche, sommariamente, in quale momento della trama potrete sbloccarli. Fate dunque attenzione ad eventuali spoiler! Iniziamo: sarà un viaggio lungo.

Alyman | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 27, Rank C. Come detto prima, Alyman è l’unica caccia obbligatoria per trama, lo dovrete sconfiggere durante la missione “Tempesta Incombente – Liberazione”. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 200

: 200 PA : 35

: 35 Fama : 10

: 10 Guil : 5000

: 5000 Drop: Cenere Magica x 10, Meteorite x 1

Belphagor

LV 30, Rank B. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccato durante la missione principale “Un Paese di Mostri“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 700

: 700 PA : 60

: 60 Fama : 20

: 20 Guil :8000

:8000 Drop: Artiglio di Viverna x 2

Aruna (Angelo della Morte)

LV 27, Rank C. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 350

: 350 PA : 40

: 40 Fama : 10

: 10 Guil : 6200

: 6200 Drop: Occhio Offuscato x 1

Dosmea | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 28, Rank B. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Questa caccia fa parte della Side Quest “Problemi da Fabbro“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 650

: 650 PA : 55

: 55 Fama : 20

: 20 Guil : 8500

: 8500 Drop: Scarletite x 1, Meteorite x 1

Severian

LV 31, Rank B. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile dopo l’avvio della missione principale “Fulmine a ciel sereno“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 800

: 800 PA : 70

: 70 Fama : 20

: 20 Guil : 8500

: 8500 Drop: Electrum x 1

Sekhret

LV 31, Rank B. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 800

: 800 PA : 60

: 60 Fama : 20

: 20 Guil : 8200

: 8200 Drop: Criniera di minotauro

Principe Tortino | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 38, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile dopo l’avvio della missione principale “Enigma della Sabbia“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 5200

: 5200 PA : 95

: 95 Fama : 30

: 30 Guil : 12000

: 12000 Drop: Massa Gelatinosa x 1

Fastitocalon (Una collina dove morire)

LV 34, Rank B. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile dopo l’avvio della missione principale “Fuori dall’ombra“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 1100

: 1100 PA : 65

: 65 Fama : 20

: 20 Guil : 10000

: 10000 Drop: Scarletite x 2

Nove di Pugnali

LV 38, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 5000

: 5000 PA : 90

: 90 Fama : 30

: 30 Guil : 10500

: 10500 Drop: Wyrrite x 25, Meteorite x 2

Grimalkin | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 32, Rank C. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 500

: 500 PA : 45

: 45 Fama : 10

: 10 Guil : 6100

: 6100 Drop: Pelle di Grimalkin x 1

Aculei dell’anima

LV 32, Rank C. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 400

: 400 PA : 40

: 40 Fama : 10

: 10 Guil : 5500

: 5500 Drop: Zanna Affilata x 50, Pelle insanguinata x 20, Cenere Magica x 10

Atlas (Distruttore di mondi)

LV 45, Rank S. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile dopo l’avvio della missione principale “Punto di Saturazione III“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 15000

: 15000 PA : 120

: 120 Fama : 50

: 50 Guil : 20000

: 20000 Drop: Ferro dei decaduti x 1, Oricalco x 1

Re Pyros | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 33, Rank B. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Il Re Pyros è l’obiettivo della missione secondaria “Esperimenti Scientifici“. Sbloccabile dopo l’avvio della missione principale “La situazione precipita“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 1000

: 1000 PA : 65

: 65 Fama : 20

: 20 Guil : 9000

: 9000 Drop: Bomba ambrata x 1

Dieci di Fiori

LV 35, Rank B. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 2200

: 2200 PA : 70

: 70 Fama : 20

: 20 Guil : 9200

: 9200 Drop: Scarletite x 1, Meteorite x 1

Fratelli Mageth

LV 38, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 51000

: 51000 PA : 90

: 90 Fama : 30

: 30 Guil : 13000

: 13000 Drop: Meteorite x 2

Svarog (Rovine risvegliate) | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 50, Rank S. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile dopo l’avvio della missione principale “Una lama nel buio“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 25000

: 25000 PA : 300

: 300 Fama : 60

: 60 Guil : 30000

: 30000 Drop: Oricalco x 1, Enigma dei Decaduti x 1, Ambra x 1, Frammento di cristallo x 1

Il branco

LV 33, Rank C. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile al termine della missione principale “Una lama nel buio“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 700

: 700 PA : 50

: 50 Fama : 10

: 10 Guil : 5800

: 5800 Drop: Zanna affilata x 20, Pelle insanguinata x 50, Cenere magica x 10

Trombettiere sacro (Uomo in nero)

LV 36, Rank B. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Si sbloccherà dopo aver concluso la missione secondaria “Sia fatta giustizia II“, nel corso della missione principale “Un canto di speranza“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 2200

: 2200 PA : 75

: 75 Fama : 20

: 20 Guil : 9800

: 9800 Drop: Scarletite x 1, Meteorite x 1

Cometa Infernale | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 38, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile nel corso della missione principale “Tale padre, tale figlia“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 5300

: 5300 PA : 90

: 90 Fama : 30

: 30 Guil : 13000

: 13000 Drop: Piuma cometa x 1

Carota

LV 35, Rank B. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Carota è l’obiettivo della Side Quest “Un po’ di molboro, grazie“, sbloccabile nel corso della missione principale “Oltre lo Stretto“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 2000

: 2000 PA : 70

: 70 Fama : 20

: 20 Guil : 10000

: 10000 Drop: Tentacolo di molboro, Fiore di molboro x 1

Gorgimera (Terrore Tricefalo)

LV 45, Rank S. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile dopo l’avvio della missione principale “Nel buio di Cineria“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 15000

: 15000 PA : 120

: 120 Fama : 50

: 50 Guil : 20000

: 20000 Drop: Oricalco x 1

Pandemonium | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 45, Rank S. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile nel corso della missione principale “Fratelli“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 15000

: 15000 PA : 120

: 120 Fama : 50

: 50 Guil : 20000

: 20000 Drop: Perizoma macchiato x 1

Terminus (Luna rossa)

LV 40, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Sbloccabile nel corso della missione principale “Ritorno all’Origine“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 3200

: 3200 PA : 85

: 85 Fama : 35

: 35 Guil : 9800

: 9800 Drop: Meteorite x 2

Thanatos (Custode del Sottosuolo)

LV 42, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 9000

: 9000 PA : 110

: 110 Fama : 45

: 45 Guil : 17000

: 17000 Drop: Neracciaio x 1

Gobermouch | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 38, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 4800

: 4800 PA : 90

: 90 Fama : 30

: 30 Guil : 15000

: 15000 Drop: Corno da battaglia primitivo x 1

Agni

LV 40, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 8000

: 8000 PA : 100

: 100 Fama : 35

: 35 Guil : 15500

: 15500 Drop: Lingua di pietra x 1

Bygul

LV 40, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 8000

: 8000 PA : 100

: 100 Fama : 35

: 35 Guil : 16000

: 16000 Drop: Baffo di iaguaro x 1, Meteorite x 1

Bestia Kuza | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 40, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Questa caccia è l’obiettivo della Side Quest “Come oggetti“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 55000

: 55000 PA : 90

: 90 Fama : 35

: 35 Guil : 15000

: 15000 Drop: Ceppo per behemoth, Meteorite x 2

Re Behemoth (Distruttore senza padrone)

LV 47, Rank S. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Questa caccia sarà disponibile dopo aver concluso la Side Quest “Come oggetti“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 20000

: 20000 PA : 200

: 200 Fama : 55

: 55 Guil : 20000

: 20000 Drop: Ceppo per behemoth x 1, Oricalco x 1

Gizamaluk (Banshee piangente)

LV 41, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Questa caccia sarà disponibile dopo aver concluso la Side Quest “Una verità scomoda“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 3000

: 3000 PA : 80

: 80 Fama : 45

: 45 Guil : 9700

: 9700 Drop: Occhio offuscato x 1, Zanna affilata x 20, Cenere magica x 10

Cavaliere del cuore splendente | Final Fantasy XVI: la guida completa alle cacce e ai ricercati

LV 42, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Questa caccia sarà disponibile dopo aver concluso la Side Quest “Sotto una nuova gestione II“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 9000

: 9000 PA : 105

: 105 Fama : 35

: 35 Guil : 17000

: 17000 Drop: Meteorite x 2.

Principe della Morte (Il tristo mietitore)

LV 40, Rank A. La posizione del ricercato è indicata nell’immagine qui sopra. Questa caccia sarà disponibile dopo aver concluso la Side Quest “Sotto una nuova gestione II“. Le ricompense sono le seguenti:

EXP : 8000

: 8000 PA : 100

: 100 Fama : 45

: 45 Guil : 15000

: 15000 Drop: Neracciaio x 1

Buona caccia!

