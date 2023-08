Cannibal Holocaust: il poster e il trailer della versione restaurata

Cannibal Holocaust sarà ripubblicato in versione restaurata, e soprattutto integrale, tra il 21 e il 23 agosto 2023: ecco poster e trailer

Cat People Distribuzione ha appena diffuso il nuovo poster e il trailer creato per l’occasione della ripubblicazione di Cannibal Holocaust, celebre e discusso film diretto dal compianto Ruggero Deodato nel 1980 che tornerà per la prima volta nelle sale italiane in versione integrale e restaurata in 4K. Sarà vietato ai minori di 18 anni (16 se accompagnati da un adulto) e privo di tagli. Questa la trama ufficiale:

Quattro giovani ed esaltati documentaristi newyorchesi spariscono nella foresta amazzonica durante le riprese di un documentario sulle tribù indigene. L’antropologo Harold Monroe (Robert Kerman) si reca alla ricerca dei dispersi ma, una volta entrato in contatto con i cannibali del posto, tutto ciò che riesce a trovare sono soltanto i rulli di pellicola 16mm della troupe che riveleranno il tragico destino dei ragazzi scomparsi.

Cannibal Holocaust: il poster e il trailer

Crudele, estremo, esplicito, scioccante, talvolta rivoltante. Può un film che condanna il sensazionalismo essere sensazionalista a sua volta? Questa è solo una delle tante questioni che Cannibal Holocaust, diretto nel 1980 dal compianto Ruggero Deodato, riesce a sollevare ancora oggi. Anticipatore dell’horror finto-documentario odierno, il found footage, da The Blair Witch Project a The Visit di M. Night Shyamalan e di tutto un modo di narrare per immagini “trovate”, Cannibal Holocaust resta un titolo cruciale nella storia del cinema e del suo linguaggio, un film che spicca per come unisce orrore e realismo, tortura e morale, brutalità e etica.

Il cast del film include Robert Kerman (Professor Harold Monroe), Francesca Ciardi (Faye Daniels), Perry Pirkanen (Jack Anders), Luca Barbareschi (Mark Tomaso), Salvatore Basile (Chaco), Carl Gabriel Yorke (Alan Yates), Guillermo (Felipe Ocaña), Ricardo Fuentes, Enrico Papa, David Sage, Kate Weiman, Lionello Pio Di Savoia, Luigina Rocchi, Eva Bravo e Ruggero Deodato. Delle musiche e del suo celeberrimo main theme si occupò invece il compositore Riz Ortolani. Appuntamento dunque al 21 agosto per vedere per la prima volta senza censure questo cult.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.