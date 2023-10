I migliori prodotti Nikon presentati all’evento Casa Nital 2023

Durante l’evento Casa Nital 2023 sono stati presentati i migliori prodotti innovativi del marchio Nikon, con una vasta scelta di idee regalo per stupire i propri cari

Nital S.p.A. ha presentato una vasta gamma di prodotti Nikon durante l’evento Casa Nital 2023. Tre i vari prodotti presentati, troviamo la Nikon Z 30. Piccola, potente ed estremamente semplice da usare! Questa nuova fotocamera mirrorless è la scelta ideale per tutti coloro che desiderano andare oltre le prestazioni offerte da uno smartphone. Così da creare vlog e contenuti video di qualità, mantenendo al contempo i feed fotografici coinvolgenti.

Grazie al sensore di immagine in formato DX della fotocamera, i video risultano nitidi e ricchi di dettagli; consentendo ai vlogger di registrare sequenze video di lunga durata senza interruzioni. L’autofocus permanente durante la registrazione e l’audio chiaro e definito. La fotocamera è dotata di un monitor touchscreen ad angolazione variabile che semplifica le riprese da molteplici prospettive. Consentendo così una maggiore libertà creativa. Inoltre, la gamma di obiettivi NIKKOR Z garantisce prestazioni ottiche di alta qualità.

La Nikon Z 30 offre una vasta gamma di funzioni avanzate, tra cui: la registrazione di sequenze video in Full HD con slow motion emozionante, la stabilizzazione delle immagini elettronica e-VR, l’autofocus video che regola automaticamente la messa a fuoco in base alla distanza dal soggetto, e la riduzione del rumore del vento durante la registrazione audio. Inoltre, la fotocamera è dotata di diverse opzioni per il controllo creativo, tra cui i filtri integrati per video e fotografie e le funzioni di ripresa senza sforzo con un pulsante REC video facilmente accessibile. Infine, la connettività Bluetooth e Wi-Fi semplifica il trasferimento e la condivisione dei contenuti.

I migliori di prodotti Nikon presentati a Casa Nital 2023: Nikon Z 8

Nikon Z 8 è un’aggiunta potente e flessibile alla gamma di fotocamere mirrorless professionali della serie Z. La Nikon Z 8, equipaggiata con funzionalità paragonabili a quelle del modello Z 9, è caratterizzata da un corpo macchina più compatto e leggero; offrendo una soluzione versatile per fotografi e videomaker che cercano un equilibrio ottimale tra prestazioni e agilità.

La Nikon Z 8 si presenta con un design più piccolo e leggero, pesando solamente 910 grammi, il che la rende il 30% più compatta della Z 9 e il 15% più piccola della Nikon D850 reflex. Nonostante le dimensioni ridotte, la fotocamera non compromette l’affidabilità, poiché è stata progettata per resistere a diverse condizioni atmosferiche e per funzionare anche a basse temperature.

La Nikon Z 8 è dotata di un sensore CMOS full-frame stacked da 45,7 megapixel e del processore Nikon EXPEED 7; questi assicurano la cattura di immagini e video di eccezionale qualità. La fotocamera offre un’ampia gamma di funzioni creative per la registrazione video, supportando vari formati e frame rate, compresi i video 8K e 4K. La Z 8 è progettata per integrarsi perfettamente con una vasta gamma di obiettivi NIKKOR Z e accessori di terze parti. Garantendo così flessibilità e libertà creative ai fotografi e ai videomaker di varie discipline. In sintesi, la Nikon Z 8 rappresenta una soluzione versatile e completa per i professionisti che desiderano catturare immagini e video ad altissima risoluzione. Mantenendo la qualità e l’affidabilità di una fotocamera professionale.

Nikon Z f

Equipaggiata con il potente processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7, simile a quello della rinomata Z 9, la Z f consente di catturare foto e video di altissima qualità. Questa fotocamera combina uno stile sofisticato con funzionalità all’avanguardia; offrendo prestazioni eccezionali in termini di autofocus (AF) e riduzione delle vibrazioni (VR).

Le caratteristiche salienti della Nikon Z f includono un design che richiama l’epoca classica della fotografia con l’ispirazione presa dalla Nikon FM2. Il corpo della fotocamera è completamente personalizzabile con sei diverse finiture di alta qualità. Inoltre, sono state aggiunte nuove funzionalità, come: i controlli Picture Control per un’espressione creativa più ampia e la funzione di ripresa pixel-shift che consente di ottenere immagini ad altissima risoluzione.

La Nikon Z f si distingue anche per le sue eccezionali capacità video, con la possibilità di registrare a 10 bit direttamente in-camera, utilizzando H.265, e una maggiore flessibilità nella regolazione della sensibilità ISO. Questa fotocamera è disponibile per l’acquisto a partire da € 2.499; con diverse opzioni di kit che includono obiettivi specifici. È possibile pre-ordinare la fotocamera su Nikonstore.it e presso i rivenditori autorizzati.

I migliori di prodotti Nikon presentati a Casa Nital 2023: Nikon Z 9

Questa fotocamera rappresenta il prodotto più avanzato mai creato da Nikon e un passo significativo per l’industria fotografica professionale. Offre un sensore CMOS stacked full-frame da 45,7MP. Questo, insieme al processore EXPEED 7 ad alta velocità; stabilendo nuovi standard in termini di prestazioni, funzionalità e innovazione. La Nikon Z 9 è stata progettata per soddisfare le esigenze dei fotografi professionisti più esigenti, tra cui fotografi naturalisti, sportivi, fotoreporter. Nonché professionisti della moda e della fotografia in studio, e videomaker.

Presenta un sistema AF avanzato a 493 punti e 10 modalità di area AF, insieme al tracking 3D. La Z 9 cattura soggetti in rapido movimento con una precisione e una chiarezza eccezionali. Riconoscendo e seguendo fino a nove tipi di soggetti diversi. Inoltre, la fotocamera offre una velocità di scatto eccezionale, catturando più di 1000 fotogrammi in formato RAW a piena risoluzione a 20fps e fino a 120 fps in qualità d’immagine JPEG. Nel lancio della Z 9, Nikon ha anche annunciato l’obiettivo NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S come il primo super teleobiettivo zoom della serie Z. Insieme all’adattatore baionetta FTZ II, progettato per migliorare ulteriormente l’usabilità degli obiettivi NIKKOR F con le fotocamere della serie Z.

La Nikon Z 9 è stata acclamata come un prodotto all’avanguardia che ridefinisce i limiti della fotografia e del video; offrendo ai professionisti la possibilità di elevare i loro standard di produzione a nuovi livelli. Con la sua combinazione di prestazioni potenti, funzionalità di imaging avanzate e un design ergonomico, la Nikon Z 9 è destinata a diventare un elemento essenziale per i professionisti più esigenti nel campo della fotografia e del video.

Nikon Z fc

Questa fotocamera rappresenta un connubio elegante tra l’estetica classica delle fotocamere Nikon e la tecnologia all’avanguardia della serie Z. Questa fotocamera si distingue per l’elevata qualità dell’immagine e per uno stile puro che si sposa con qualsiasi outfit o ambiente. La Nikon Z fc è stata progettata con grande cura nei dettagli, sia come strumento artistico che come espressione personale. Offrendo un design affascinante e prestazioni avanzate che consentono di catturare momenti straordinari attraverso foto e video mozzafiato.

Oltre alla Nikon Z fc, sono stati lanciati due nuovi obiettivi, il NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Silver Edition e il NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE. La fotocamera Nikon Z fc è rivolta agli amanti del design e a coloro che desiderano elevare la loro comunicazione visiva a livelli superiori. Attingendo così alla tradizione e all’innovazione senza pari di Nikon. Inoltre questa fotocamera presenta un’elegante custodia in similpelle di alta qualità; con una finitura nero lucido che ne esalta ulteriormente l’estetica.

In qualsiasi ambiente la Nikon Z fc è in grado di catturare immagini di alta qualità, garantendo prestazioni eccezionali anche al buio. Inoltre, la fotocamera è perfetta per scattare selfie, grazie al suo monitor ad angolazione variabile che può essere ruotato in avanti. La Nikon Z fc si adatta perfettamente a qualsiasi livello di esperienza fotografica. Sia che si tratti del primo approccio alla fotografia o dell’aggiunta di un nuovo gioiello alla propria collezione Nikon.

Compensazione dell’esposizione

La fotocamera supporta la compensazione dell’esposizione durante la modalità Auto. Consentendo di ottenere l’espressione desiderata regolando la luminosità e potenziando le silhouette. Inoltre, la funzione AF con rilevamento occhi intelligente consente di catturare automaticamente gli occhi del soggetto. Ciò sia nelle foto che nei video, anche durante i movimenti. Con 20 opzioni Creative Picture Control, è possibile personalizzare gli stili di scatto in base alle preferenze individuali. Permettendo l’espressione di una varietà di umori e l’adattamento degli effetti in base agli obiettivi e ai gusti personali. I nuovi obiettivi, NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Silver Edition e NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE, offrono ulteriori opzioni per gli utenti. Completando in questo modo il look accattivante della Nikon Z fc e garantendo prestazioni ottiche eccezionali in un design compatto e leggero.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa Nikon?