Tomb Raider: il prossimo capitolo sarà pubblicato da Amazon Games

Alzi la mano chi non ha mai giocato o sentito nominare Tomb Raider, la celebre archeologa sta per tornare in un nuovo capitolo firmato da Amazon Games e Crystal Dynamics

Ne sono passati di anni da quel primo storico episodio del 1996 apparso su PC, Sega Saturn e prima PlayStation, ma il fascino di Lara Croft non ha mai smesso di attirare a sé intere generazioni nel corso degli anni. Ora pare infatti che il nuovo capitolo di Tomb Raider sarà pubblicato da Amazon Games e Crystal Dynamics, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Tomb Raider: nuove avventure in data da definirsi

Come già detto qui, le nuove avventure della celeberrima archeologa gireranno ovviamente su Unreal Engine 5 in modo tale, come detto dagli stessi sviluppatori, da consentire ai giocatori di giocare con una Lara Croft “sicura e multidimensionale” mentre gli ambienti saranno ricchi di nemici, percorsi alternativi e soluzioni creative per la risoluzione i vari enigmi.

Nonostante il titolo sia ancora in fase di sviluppo la Crystal Dynamics, famosa per la trilogia di Gex e per la doppietta di Pandemonium oltre che per alcune avventure di Lara Croft, ha già dichiarato che mirano a creare un capitolo decisamente più grande ed unico rispetto agli altri già creati. Per il momento non c’è una data, ma vi lasciamo con le rassicuranti parole di Scot Amos, capo dello studio Crystal Dynamics:

Con Amazon Games, abbiamo trovato un team che condivide la nostra visione creativa, le nostre ambizioni e i nostri valori per un universo di Lara Croft in tutto lo spettro delle possibilità. Sono in una posizione unica per riscrivere ciò che sono le collaborazioni editoriali e di sviluppo, e non vediamo l’ora di forgiare questo nuovo percorso insieme, iniziando con la creazione del più grande e migliore gioco di Tomb Raider mai realizzato!

