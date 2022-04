Funzioni di un logo per il business

Un logo è un segno grafico, un emblema o un simbolo utilizzato per aumentare il riconoscimento e la riconoscibilità di un prodotto, un’azienda e così via

Ogni anno, centinaia di nuove aziende entrano nel mercato, offrendo una varietà di beni, prodotti e servizi. Lo scopo di tali aziende è farsi conoscere, interessare un pubblico potenziale, anticipare i concorrenti. I compiti assegnati non possono essere risolti senza lo sviluppo dell’identità aziendale dell’azienda, senza la creazione di un logo che rendesse popolare la sua offerta. In questo articolo imparerai il significato di un logo per un’azienda.

Cos’è un logo

Siamo già abituati al fatto che l’azienda abbia un logo. Se non c’è, allora sembra che abbiamo a che fare con un ufficio inaffidabile. Le buone aziende hanno sempre un buon logo. Che cosa intende?

I primi loghi possono ugualmente essere considerati il ​​marchio di maestri e stemmi cavallereschi. I primi erano l’orgoglio personale degli artigiani medievali e parlavano di status e qualità, i secondi erano necessari per identificare un personaggio in un barattolo di latta dell’armatura e per riflettere il suo status: clan, titolo, ecc.

È generalmente accettato che l’apparizione del primo logo si debba all’Inghilterra, dove nel 1875 fu registrato il logo della birra Red Triangle della compagnia di birra Bass & Co.

Forse grazie al suo semplice e memorabile triangolo rosso brevettato (così viene tradotto il nome della birra), l’azienda è diventata una delle più grandi aziende produttrici di birra in Gran Bretagna e continua ad esistere ancora oggi.

Allora cos’è un logo? Un logo è un segno grafico, un emblema o un simbolo utilizzato per aumentare il riconoscimento e la riconoscibilità di un prodotto, un’azienda e così via. Un logo è il nome di ciò che identifica, sotto forma di lettere stilizzate e/o ideogramma.

I loghi sono ampiamente utilizzati come marchi. Questo è l’elemento più importante dell’immagine dell’azienda, che aiuta nella sua identificazione. Requisiti per il logo: memorabilità, riconoscibilità, originalità, versatilità, associatività, concisione, espressività, funzionalità, scalabilità, idoneità alla riproduzione con vari mezzi.

Il logo svolge le seguenti funzioni

Incluso nel toolkit per la creazione dell’identità aziendale;

Forma la fiducia dei consumatori nella qualità del prodotto;

attira l’attenzione degli acquirenti;

Serve come mezzo per esprimere l’individualità e l’unicità del marchio;

È una protezione contro la contraffazione.

Il significato del logo per le imprese

È possibile elencare a lungo i vantaggi della segnaletica grafica del marchio. Aiuta a promuovere l’azienda e tutti i suoi prodotti. La ragione di ciò è la pubblicazione di massa del logo sulle confezioni dei prodotti, sulle vetrine dei negozi, striscioni, biglietti da visita, pubblicità e pubblicità sui mass media. Gli elementi grafici vengono ricordati più velocemente e più facilmente del testo. Ovviamente, gli acquirenti preferiscono prodotti con un’identità. Fornisce la fedeltà dei clienti, la capacità di distinguersi dalla concorrenza.

Un’azienda ha bisogno di un logo, questo è il suo segno principale, che dovrebbe apparire nello stile il più spesso possibile. Ci sono diverse ragioni per questo. Di seguito sono riportati i più importanti.

Concorrenza

Di solito, un’azienda cerca di differenziarsi dai concorrenti, distinguersi tra di loro e mostrare le proprie differenze e unicità. A volte è importante distinguersi con un logo in cui le persone possono fare la loro scelta confrontando i loghi. Ad esempio, quando si sceglie un’applicazione sul mercato. Se guardi il logo da questa angolazione, è importante renderlo almeno diverso dai loghi dei concorrenti.

Fiducia

Se il logo sembra obsoleto, sciatto, i potenziali clienti potrebbero pensare che tu abbia anche un servizio mediocre, un cattivo atteggiamento nei confronti della tua attività e un prodotto di bassa qualità. Si tratta di pulizia, modernità, qualità del logo e non della sua idea o struttura. Più spesso si tratta di ristoranti, servizi, servizi.

Se c’è solo un logo

A volte un’azienda, per motivi finanziari, può permettersi solo un logo o, per motivi economici, apporre solo un logo monocolore sulla confezione. In questo caso, è importante che il segno da solo possa fare almeno una piacevole impressione sul destinatario del pacco. Per la massima tranquillità, tutti vogliono ottenere una scatola di marca carina, non cartone da un magazzino polveroso.

Quindi, ti abbiamo parlato dell’importanza di avere un buon logo per un’azienda. Con esso, puoi attirare più clienti e aumentare le vendite. Ti auguriamo buona fortuna!