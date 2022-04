Terramaster: presenta i nuovi NAS F2-423 e F4-423

I nuovi NAS F2-423 e F4-423, di Terramaster sono capaci di incrementare le prestazioni sino al 50%, con un processore aggiornato, la doppia connettività ethernet 2,5G, lo streaming multimediale 4K e app aziendali

L’F2-423 e l’F4-423 sono dotati di un nuovo processore quad-core Celeron N5105/5095 con velocità di picco di 2,9 GHz, in grado di offrire una migliore efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Un motore AES-NI integrato nel chip fornisce funzionalità di crittografia in tempo reale. Il motore di decodifica multimediale 4K dedicato permette di offrire lo streaming video diretto dal NAS in modo affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

I miglioramenti delle prestazioni sono notevoli: in scenari di carichi di lavoro elevati, la serie 423 offre prestazioni fino al 50% superiori rispetto alla generazione precedente, con un aumento del 37% delle velocità di recupero di file e foto, un aumento del 35% delle velocità di risposta del database e un aumento del 40% nella velocità di risposta PHP della pagina web.

Punti salienti del prodotto e la doppia connettività 2.5GbE

Ecco i punti salienti:

Opzioni di configurazione con 2 e 4 vani per unità di storage, per prosumer e PMI

Nuova CPU Intel quad-core dotata di acceleratore di crittografia AES

Miglioramento del 50% nella risposta delle applicazioni con carichi di lavoro pesanti

Due schede di rete 2.5Gb con opzione di aggregazione dei collegamenti

Server multimediale con decodifica video 4K e supporto per lo streaming

Supporto RAID con espansione e migrazione della capacità

Supporta servizi di backup online e applicazioni virtualizzate

Le due connessioni di rete da 2,5 Gb possono essere utilizzate singolarmente o aggregate per una larghezza di banda di rete di 5 Gb/s. La velocità di trasmissione dei dati può raggiungere fino a 283 MB/s in scenari reali (hard disk Seagate IronWolf 18TB, configurazione RAID), fornendo una soluzione conveniente per l’accesso multiutente a file con carichi di lavoro elevati.

Applicazioni incentrate sul business

Il supporto per molti servizi di gestione file (SMB, AFP, SFTP/FTP, iSCSI, NFS e WebDAV) consente a F2-423 e F4-423 di rispondere appieno alle esigenze di servizi di file multipiattaforma di diversi ambienti di rete. Sia l’F2-423 che l’F4-423 supportano il dominio Windows AD e LDAP necessari per una perfetta integrazione negli ambienti IT aziendali esistenti.

Mentre la gestione delle autorizzazioni contribuisce a garantire la sicurezza dei dati. È supportata una varietà di soluzioni di backup, inclusi servizi basati su cloud, nonché app di virtualizzazione professionali, tra cui VirtualBox e Docker, collaborando con Docker-compose e Portainer.

Streaming multimediale, prezzo consigliato e disponibilità

Grazie alla capacità di decodifica video 4K, l’F2-423 e l’F4-423 possono trasmettere video in streaming direttamente ai dispositivi di rete, siano essi computer, smartphone, lettori multimediali e SmartTV, comodamente utilizzando il server multimediale integrato di TerraMaster o tramite app di terze parti.

I TerraMaster F2-423 e F4-423 sono disponibili ad un prezzo consigliato di 379,99 € e 499,99 € sullo store ufficiale TerraMaster e su Amazon.it.

