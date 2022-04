Mario + Rabbids Sparks of Hope: in arrivo entro quest’anno?

Sembra che l’arrivo di Mario + Rabbids Sparks of Hope sia stato anticipato, altro che regalo di Natale qui è già Pasqua, a quest’anno invece che al 2023 come detto qualche tempo fa

Mario + Rabbids Sparks of Hope sarebbe dunque l’ultima fatica di casa Ubisoft, della serie non c’è solo Assassin’s Creed Valhalla, ed inizialmente avrebbe dovuto vedere la luce entro il mese di aprile del 2023. Fino ad ora, andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: ci sono un idraulico e dei conigli

Stando a quanto scritto dal leaker NateTheHate, essendo un rumor prendete la notizia con le dovute pinze, Mario + Rabbids Sparks of Hope dovrebbe arrivare sugli scaffali fisici e virtuali nelle vacanze dei 2022. E, visto che qui ci sono tanti conigli e la Pasqua è dietro l’angolo, non trovate anche voi che sarebbe una bella sorpresa da trovare nell’uovo di cioccolata?

Comunque sia, all’interno del podcast dove “opera” NateTheHate, ovvero a ModernVintageGamer, è stato detto che il gioco sta procedendo per il meglio e quindi tutti i possibili ritardi già annunciati sembrano essere stati risolti. Un colpo così sarebbe poi il segno di una tripletta niente male per Ubisoft che, in occasione del prossimo Ubisoft Forward, dovrebbe annunciare un nuovo Prince of Persia e persino Assassin’s Creed Rift!

In questo titolo il nostro caro idraulico baffuto preferito andrà ben oltre il suo abituale Regno dei Funghi, già visto sia nel primo capitolo di questa saga che in molti altri giochi “marieschi”, per andare ad esplorare più pianeti e la galassia un po’ come ha fatto nei primi due Super Mario Galaxy. Per sconfiggere il cattivo di turno, tale Cursa, anche stavolta ci saranno i mitici coniglietti tra i quali spunta Rosalina.

