Pokémon Scarlatto e Violetto: disponibile il primo DLC de Il Tesoro dell’Area Zero

La prima metà del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, Il Tesoro dell’Area Zero, è disponibile: ecco cosa ci attende ne La maschera turchese

La prima metà de Il Tesoro dell’Area Zero, ovvero l’espansione DLC dell’ultima generazione di mostri da taschino Pokémon Scarlatto e Violetto, è ora disponibile. Questa prima nuova avventura, La maschera turchese, ci vede nella placida e bucolica Nordivia, una zona rurale della quale scopriremo la storia in quanto programma di scambio culturale. I comprimari inediti non mancano, come i fratelli Rubra e Riben (studenti dell’Istituto Mirtillo che scopriremo nel secondo DLC), la fotografa Litha e la professoressa Rea. Anche dal punto di vista faunistico c’è di che parlare bene, viste le new entry Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, le creature “remixate” Dipplin e Potchageist e, naturalmente, tanti vecchi amici dal passato.

Le altre novità del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto: Il Tesoro dell’Area Zero è qui!

Naturalmente il fronte del gameplay di questa grandiosa gita scolastica offre anch’esso delle novità intriganti. Il minigioco caccia all’orco ci metterà nella posizione di far scoppiare i palloncini a tema per ricevere dei mochi. Questo gustoso premio consente di modificare i punti base delle statistiche delle nostre creature. Il tutto, poi, viene impreziosito da una componente co-op con gli amici. La fotocamera in-game, infine, ha ricevuto diverse migliorie: una su tutte, il Bastone Rotoselfie con cui fotografarsi più da lontano. I nostri alleati in squadra potranno anche fotografarci, dando loro le giuste indicazioni.

