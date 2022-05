NETGEAR: La semplificazione tra le novità della linea Pro AV all’ISE 2022

All’ISE 2022 NETGEAR ha voluto presentare al mondo delle novità per la linea Pro AV: vediamo quali sono

Negli scorsi giorni a Barcellona, all’ISE 2022 (Integrated System Europe), una delle principali fiere mondiali dell’AV dell’integrazione dei sistemi, ha avuto tra i suoi partecipanti maggior anche l’immancabile NETGEAR, pronta a presentare innovazioni tecnologiche e a fornire soluzioni: le novità che riguardano NETGEAR sono mirate nello specifico alla sua gamma di switch AV, presentando novità nella linea Pro. Tra le aggiunte più succose si può trovare una nuova applicazione targata NETGEAR, oltre a nuovi switch desktop che vadano a semplificare l’installazione anche in una gamma di applicazioni dallo spazio limitato. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’ha voluto presentare l’azienda leader del settore di soluzioni internet e Wi-Fi.

NETGEAR e le novità della linea Pro AV all’ISE 2022

Come abbiamo detto, NETGEAR ha annunciato delle importanti novità all’ISE 2022: la linea Pro AV si andrà ad aggiornare con tre nuovi prodotti AV-over-IP, ed è stato introdotta l’applicazione NETGEAR Engage Controller, la quale si basa sull’interfaccia grafica utente AV (GUI) presente negli switch gestiti della serie M4250. In aggiunta, arrivano anche due nuovi switch desktop M4250 più piccoli, unici nel settore con un’innovativa GUI orientata all’AV. Tutti i menu più complessi sono stati rimossi, fornendo un approccio semplice basato su modelli AV per le configurazioni degli switch. In questo modo gli installatori di AV potranno gestire direttamente i progetti con la sicurezza che tutte le impostazioni di rete siano corrette per la loro applicazione AV.

Grazie all’applicazione NETGEAR Engage Controller, l’approccio viene esteso a una configurazione completa di qualsiasi switch gestito M4250 o M4300. Queste nuovi soluzioni di software stand-alone saranno disponibili gratuitamente a partire dal mese prossimo su Windows, Mac e Linus. Nelle prossime righe potrete anche vedere altre specifiche del prodotto:

Il nuovo M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD), destinato alle installazioni audio, è privo di ventole ed è dotato di 8 porte 1G PoE+ e un’altra porta standard 1G -insieme a 1 porta SFP per gli uplink.

Il modello M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) è dotato di ventole regolabili e di 8 porte 1G PoE+ con ulteriori 2 porte SFP+ per uplink a banda larga necessari nelle installazioni video.

