Laptop NVIDIA Studio: i nuovi PC con GPU GeForce RTX Serie 40

Nvidia ha finalmente presentato i nuovissimi laptop NVIDIA Studio, saranno alimentati dalla potentissima GeForce RTX 4090 e 4080

NVIDIA annuncia oggi la disponibilità dei nuovissimi laptop NVIDIA Studio con GPU GeForce RTX serie 40 ideati per i creator – a partire dallo Stealth 17 Studio di MSI e dal Razer Blade 18, entrambi dotati di potenti GPU GeForce RTX 4090 per laptop. Questi prodotti vengono lanciati insieme ai nuovi laptop GeForce RTX Serie 40, progettati per i gamer con prestazioni in grado di soddisfare i giocatori e i creator più esigenti, grazie alle partnership con ASUS, GIGABYTE e Lenovo.

Laptop NVIDIA Studio: le principali caratteristiche

Annunciati in occasione del CES 2023 dalla multinazionale di Santa Clara, gli utenti potranno finalmente sperimentare questi nuovi laptop creativi che non solo offrono il più grande salto generazionale nelle prestazioni da portatile, ma sono anche i portatili più veloci al mondo per la creazione e il gioco! Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Tre volte più efficienti dei laptop di punta della precedente generazione grazie all’architettura NVIDIA Ada Lovelace e alle tecnologie Max-Q di quinta generazione che accelerano i carichi di lavoro creativi per ottenere le massime prestazioni in una frazione di tempo.

come il , che aumenta di due volte il frame rate. Supportati dalla piattaforma NVIDIA Studio , i laptop Studio hanno accesso esclusivo agli strumenti e alle applicazioni per i creator – NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast – e offrono immagini mozzafiato grazie al ray-tracing, in tutte le sue sfaccettature, e alle funzionalità AI che consentono di risparmiare tempo prezioso. Sia l’ MSI Stealth 17 Studio che il Razer BLade 18 sono preinstallati con NVIDIA Broadcast.

Menti creative, giocatori – e tutti gli altri che lo desiderano – possono acquistare i sistemi Studio più recenti o configurare un sistema personalizzato oggi stesso nello Studio Shop.

The Artists’ Metaverse

Durante il CES è stato presentato anche The Artists’ Metaverse e, questa settimana, la serie In the NVIDIA Studio esamina i processi che hanno portato alla realizzazione di quest’arte – un viaggio che evidenzia la collaborazione in 3D di sette creatori, attraverso diversi fusi orari, utilizzando diverse app creative – il tutto alimentato da NVIDIA Omniverse. Il gruppo di lavoro è colpito da come Omniverse renda facile la collaborazione in tempo reale da diverse parti del mondo.

Volete iniziare anche voi un viaggio collaborativo in 3D? Scaricate Omniverse oggi stesso! Gratuito per tutti i possessori di GPU NVIDIA e GeForce RTX, compresi i nuovi laptop GeForce RTX Serie 40.

Ulteriori dettagli su questi straordinari artisti sono disponibili all’interno del blogpost In the NVIDIA Studio di questa settimana.

Laptop NVIDIA Studio: nuovo driver pieno di aggiornamenti

In aggiunta, NVIDIA rilascia oggi un nuovo GeForce Game Ready Driver che sblocca il pieno potenziale dei laptop GeForce RTX Serie 40, veloci ed efficienti, a partire dai modelli GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080 lanciati oggi. Questo driver supporta anche gli aggiornamenti DLSS per Hello Neighbor 2 e PERISH e l’aggiunta di NVIDIA Reflex a World of Warcraft.

A partire da oggi, le GPU GeForce RTX Serie 40, basate sulla rivoluzionaria architettura NVIDIA Ada Lovelace, arrivano sui laptop. I primi ad arrivare sono i modelli GeForce RTX 4090 e 4080.

Le recensioni dei laptop con GeForce RTX 4090 e 4080 confermano che si tratta dei laptop più veloci al mondo e consentono agli utenti di giocare con livelli di dettaglio e velocità finora impossibili, eseguendo carichi di lavoro creativi in una frazione di tempo, il tutto con un design sottile e leggero.

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell’affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

Voi cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.