Metal Gear Solid Classic Collection: annuncio imminente, per un rumor

Secondo un rumor la Classic Collection di Metal Gear Solid potrebbe presto essere annunciata. Scopriamo i dettagli in questa news

Di voci di corridoio riguardanti la celebre serie Konami se ne sono diffuse a bizzeffe nel corso degli ultimi tempi. Da quelle che volevano l’annuncio di un ipotetico remake del celebre terzo capitolo della saga entro la prima metà del 2023, a quelle che invece smentivano addirittura la presenza di tale rifacimento. In queste ore però si stanno facendo sempre più insistenti sul web i rumor riguardanti l’ipotetico ritorno dei primi tre capitoli della serie, in versione rimasterizzata e racchiusi in un unica collezione che dovrebbe chiamarsi Metal Gear Solid Classic Collection. Sarà vero?

Rumor sull’annuncio della Metal Gear Solid Classic Collection

Come abbiamo detto, secondo i rumor comparsi in rete, l’ipotetica Metal Gear Solid Classic Collection dovrebbe contenere le remaster del primo capitolo uscito originariamente nel 1998/1999 per la prima PlayStation, così come i suoi due sequel, ovvero Sons of Liberty e Snake Eater. Sempre secondo le voci di corridoio già menzionate, tale collezione non sarebbe un’esclusivaPlayStation, ma, al contrario, sarebbe multipiattaforma (anche se non vi sono dettagli chiari in merito a quali piattaforme effettive, ma, considerando che parliamo di titoli usciti un pò di tempo fa, un’edizione anche per Nintendo Switch non sarebbe così improbabile) e potrebbe essere annunciata addirittura già nel corso del prossimo mese. Come sempre vi invitiamo a prendere queste notizie con le pinze, trattandosi per ora solamente di voci non confermate. Non resta dunque che attendere dichiarazioni ufficiali in merito, le quali potrebbero verosimilmente arrivare molto presto.

E voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una riproposizione sulle attuali piattaforme di questi classici della serie?