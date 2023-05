Indiana Jones: i primi quattro episodi in arrivo su Disney+!

I primi quattro episodi della saga cult cinematografica di Indiana Jones; disponibili dal 31 maggio sulla piattaforma Disney+. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Per combattere l’attesa dell’ultimo imperdibile capitolo Indiana Jones e il Quadrante del Destino (in programma nelle sale il prossimo 28 giugno); Disney+ annuncia l’arrivo dei primi quattro episodi della nota saga cult cinematografica basata su Indiana Jones.

La notizia arrivata direttamente dal direttore Kathleen Kennedy (nonché presidente della Lucasfilm); vuole rappresentare un grande omaggio all’ iconica nel panorama cinematografico, interpretato dall’ormai affezionato attore hollywoodiano, Harrison Ford. Ecco di seguito il trailer dell’ultimo imperdibile episodio.

Indiana Jones: l’omaggio di Disney+ all’iconico personaggio

Dopo l’addio ufficiale di Harrison Ford nel ruolo più iconico del panorama cinematografico; Disney+ ha deciso di rendere omaggio alla grande figura di Indiana Jones, con un pacchetto dedicato ai primi quattro episodi della nota saga.

Primo fra tutti; l’entusiasmante inizio, con Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta (1981). Diretto da Steven Spielberg; ha conquistato il grande pubblico, ottenendo lo stesso anno ben quattro Premi Oscar. Si passa poi al secondo capitolo; Indiana Jones e Il Tempio Maledetto (1984). Sempre sotto la regia attenta di Steven Spielberg; la pellicola rappresenta un prequel del primo capitolo. Anche in questo caso il film ha ottenuto il riconoscimento agli Oscar del 1985, il Premio in qualità di Migliori Effetti Speciali.

Indiana Jones e l’ultima Crociata (1989) è il terzo capitolo della fortunata saga cinematografica delle serie. Diretto da Steven Spielberg; è stato accolto da subito con grande calore, ottenendo anche in questo il prestigioso Premio Oscar nella categorie di Miglior Sonoro. Ultimo, ma non di certo per importanza; Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (2008). Ultimo capitolo sotto la regia di Steven Spielberg; è stato l’unico film a non ricevere nessun premio Oscar.

Un modo alternativo per rispolverare e non farsi trovare impreparati per il prossimo capitolo Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Primo (e ultimo) episodio diretto da James Mangold; vedrà presente nel cast (oltre il già citato Harrison Ford): Phoebe Waller-Bridge; Antonio Banderas; John Rhys-Davies; Toby Jones; Boyd Holbrook; Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

