Gran Turismo 7: annunciato uno State of Play dedicato

Mentre Microsoft scuote l’intero panorama videoludico con le sue acquisizioni, quasi ad ostentare l’effettiva potenza dell’azienda, PlayStation rimane comunque piuttosto impassibile, anche grazie alle numerose esclusive che da tempo hanno costruito una base solida per la sua piattaforma. Negli scorsi giorni sono tornati sotto i riflettori alcune delle saghe più iconiche del brand PlayStation, come God of War e Uncharted con la sua raccolta, la Legacy of Thieves Collection, e anche le prossime settimane riserveranno importanti arrivi, come l’attesissimo Horizon Forbidden West. Nel frattempo, tuttavia, non sono mancati anche dei rumor riguardanti un nuovo State of Play, magari sulle esclusive che giungeranno nei mesi più avanti. Ed ecco allora che proprio in queste ultime ore, come un fulmine a ciel sereno, arriva la conferma di uno State fo Play che avrà luogo molto presto, e tratterà esclusivamente di un gioco sinora visto in sporadiche occasioni: Gran Turismo 7.

La data dello State of Play di Gran Turismo 7

Come abbiamo detto, le voci riguardanti l’arrivo imminente di uno State of Play si erano fatte alquanto insistenti, e secondo i rumor diffusi da alcuni insider, come ad esempio il noto Tom Henderson, ci sarebbero stati titoli come Hogwarts Legacy e altre esclusive ancora poco viste, e non una presentazione esclusivamente su Gran Turismo 7. Invece, quello che ci troveremo di fronte sarà più che altro qualcosa dedicato interamente all’esclusiva PS5 e PS4 in arrivo a marzo. Questo non significa ovviamente che Gran Turismo 7 non sia tra i titoli più attesi dai possessori della console Sony: si tratta pur sempre del ritorno di un’amatissima serie di corse automobilistiche, dopo anni dall’uscita di Gran Turismo Sport. Inoltre, mentre nei mesi scorsi sono giunti alcuni piccoli trailer d’anticipazione, stavolta i giocatori potranno visionare il titolo in modo molto più dettagliato.

Gran Turismo 7 è il protagonista del nuovo State of Play, in arrivo mercoledì alle 23:00: https://t.co/oBLFtdzu9m pic.twitter.com/C05pTatYON — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 31, 2022

Lo State of Play a tema Gran Turismo 7 si terrà il 2 febbraio alle 23:00 (ora italiana), ed avrà una durata di oltre 30 minuti. Si tratta del primo State of Play dell’anno, e tra le informazioni che possiamo aspettarci di vedere ci saranno quasi certamente le modalità del gioco, oltre al possibile inserimento di novità inedite per la serie. In precedenza, Tom Henderson aveva anche detto che per la fine di gennaio ci sarebbe stato un evento stampa riservato proprio a Gran Turismo 7, ma apparentemente esso avrebbe poi ricevuto un ritardo, facendo così sollevare dei dubbi riguardo il rilascio del gioco, programmato per il 3 marzo. Questo annuncio dev’essere dunque l’appuntamento a cui si riferiva il leaker, e che andrà a rispondere sicuramente in modo più che efficace ad eventuali preoccupazioni da parte dei fan.

