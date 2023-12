Skam Italia Stagione 6: ecco la data d’uscita

La stagione 6 di Skam Italia ha finalmente una data d’uscita ufficiale, la serie cult spinoff della serie originale norvegese Skam, famosa per il suo dramma adolescenziale, torna sulla piattaforma streaming di Netflix

La stagione 6 di Skam Italia, serie prodotta da Rosario e Maddalena Rinaldo per Cross Productions e scritta da Ludovico Bessegato, ha finalmente una data d’uscita ufficiale. La serie è uno spinoff della serie originale norvegese basata su racconti drammatici dell’adolescenza, nel nostro caso ambientati in un liceo di Roma. Skam Italia torna, dopo il successo della quinta stagione, con una nuova stagione inedita con protagonista la carismatica ragazza Asia, interpretata da Nicole Rossi. Qui sotto troverete il teaser trailer ufficiale.

Data d’uscita e trailer di Skam Italia Stagione 6

La serie vedrà le vicende della carismatica e giovane Asia, una ragazza molto forte e intraprendente, che si troverà ad affrontare sfide difficili, soprattutto con sé stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre ragazze del gruppo Rebelde sarà fondamentale per aiutare la ragazza nella sua battaglia e la porterà a stringere nuovi legami con nuovi personaggi, in particolare con un ragazzo di nome Giulio, interpretato da Andrea Palma. Nel cast di questa nuova stagione troviamo, a fare compagnia a Nicole Rossi, Francesco Centorame (Elia), Lea Gavino (Viola), Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge) e Yothin Clavenzani (Munny). Tra le new entry troviamo per l’appunto Andrea Palma (Giulio) e Leo Rivosecchi (Beniamino).

Nel cast non mancheranno ovviamente gli storici protagonisti della serie, ovvero Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). A scrivere la sceneggiatura troviamo di nuovo Ludovico Bessegato, accompagnato da Alice Urciuolo e Elisa Zagaria. Alla regia della sesta stagione troviamo Tiziano Russo. La sesta stagione sarà disponibile dal 18 gennaio in esclusiva su Netflix. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altre news dal mondo del cinema e delle serie tv!

