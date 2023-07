Gex Trilogy: annunciata con un trailer la raccolta per tutte le piattaforme!

L’agente segreto più cartoonesco dei videogiochi fa il suo grande ritorno su tutte le piattaforme: ecco il primo trailer di Gex Trilogy

I platformer della categoria “mascotte con carattere” stanno vivendo una seconda giovinezza di recente, e siamo lieti di avere già un primo trailer per il ritorno in pompa magna delle prime tre avventure del geco videoludico più amato con Gex Trilogy. Non solo: la raccolta sarà pure su tutte le piattaforme. Il titolo, annunciato da Limited Run Games con l’ausilio di Square-Enix (che ne detiene attualmente i diritti), arriverà infatti su PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). Naturalmente, il video di presentazione non manca di fare il verso a James Bond (e al “Kept you waiting, huh?” di Snake) come nei titoli originali. Va anche detto che non ci si addentra mai nel gameplay, suggerendo che si tratti “solo” di un remaster più che di un remake. Potete vederlo qui sotto.

Oltre il trailer: cosa aspettarsi da Gex Trilogy

Quali sono i gechi… ahem, i giochi contenuti in Gex Trilogy, dunque? Potete aspettarvi il primo Gex, il seguito Gex: Enter the Gecko e il terzo capitolo Gex 3: Deep Cover Gecko, tutti e tre usciti su PS1 negli anni novanta. Il primo capitolo ha ricevuto port per 3D0, PC e Sega Saturn, mentre i due sequel si sono visti anche su Nintendo 64 e Game Boy Color. La serie vanta inoltre Crystal Dynamics (Legacy of Kain: Soul Reaver e i Tomb Raider da Legend in poi, tra gli altri) come team di sviluppo originale. Il protagonista, l’eponimo Gex, era interpretato dal comico Dana Gould, che ha fatto anche da sceneggiatore per tutta la trilogia. Pertanto, la serie è costellata di citazioni e parodie anche al di fuori di 007. La serie ha venduto 15 milioni di unità (dati aggiornati al 2015), per poi venire cancellata al quarto capitolo previsto su PS2 e GameCube. Non sappiamo ancora quale sia la finestra di uscita per questa riedizione.

