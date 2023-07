Nothing: annunciato il nuovo smartphone Phone (2)

Nothing ha annunciato oggi il nuovo Phone (2), il suo attesissimo smartphone di punta di seconda generazione

Progettato per un utilizzo più consapevole dello smartphone, Phone (2) introduce la nuova interfaccia Glyph sul retro. Questa consente agli utenti di ridurre al minimo le interazioni sullo schermo accedendo alle informazioni chiave a colpo d’occhio.

Presenta inoltre un sistema operativo Nothing OS 2.0 rinnovato, radicato nell’utilità e progettato per ridurre le distrazioni, offrendo al contempo un’esperienza veloce e fluida e incarnando l’estetica unica di Nothing.

Dettagli sul nuovo smartphone Nothing Phone (2)

Phone ( 2 ) offre nuovi modi di di interagire con lo smartphone, aiutandovi a a sentirsi più presenti e concentrati quando è più importante. Hardware e software lavorano insieme per offrire un’esperienza che dà priorità alle vostre esigenze quotidiane e che vi restituisce il controllo.

Alimentato dalla piattaforma mobile top di gamma Snapdragon 8+ Gen 1, Questo Phone (2) offre l’esperienza smartphone più premium di Nothing fino ad oggi; vantando una potente doppia fotocamera da 50 MP con algoritmi avanzati per fotografie realistiche e uno straordinario display OLED LTPO da 6,7 pollici.

inoltre, offre una sensazione di qualità superiore dal momento in cui lo si tiene in mano. Grazie al suo retro in vetro a cuscino e al nuovo telaio più sottile, realizzato in alluminio riciclato al 100%.

Disponibilità e prezzi

Phone (2) è disponibile sia in bianco che in grigio scuro, con tre varianti tra cui scegliere:

la variante da 8GB/128GB disponibile ad un prezzo di 679,00 €,

disponibile ad un prezzo di 679,00 €, quella da 12GB/256GB disponibile al prezzo di 729,00 €,

disponibile al prezzo di 729,00 €, e quella da 12GB/512GB disponibile al prezzo di 849,00 €.

In Italia gli utenti avranno la possibilità di essere tra i primi al mondo ad acquistare Phone (2) in alcuni specifici negozi WINDTRE. Oltre a ottenere alcuni vantaggi e offerte esclusivi disponibili in base all’ordine di arrivo

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone di casa Nothing ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).