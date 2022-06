Sony: nuovo hardware in arrivo!

Secondo alcune indiscrezioni Sony presenterà un nuovo hardware da gioco, dando il via ad nuovo marchio. Vediamo insieme di che cosa si tratta

Dopo i recenti eventi sul mondo videoludico appena conclusi, e gli ultimi State of Play, sembra che secondo alcuni rumors Sony stia per svelare un nuovo hardware da gioco, dando il via al suo nuovo marchio chiamato “INZONE”. Significativo in merito un tweet pubblicato proprio dalla stessa Sony, dove indica la data di martedì 28 giugno alle ore 22:00, che riporta la frase “Find Your New Zone”.

Nuovo hardware da gioco in arrivo per Sony

Grazie al tweet di Sony abbiamo avuto la quasi conferma che sarà annunciato un nuovo hardware da gioco, nella giornata del 28 giugno. L’insider Tom Henderson ha affermato che la società nipponica è in procinto di annunciare al suo pubblico delle nuove cuffie e un nuovo monitor da gaming, che faranno parte del nuovo marchio chiamato “INZONE” e aggiunge nel dettaglio, che saranno ben due i monitor e tre le cuffie da gioco.

Anche se non c’è stata la conferma ufficiale da parte di Sony, basandoci sul loro tweet, possiamo aspettarci gli annunci dei nuovi prodotti del loro nuovo marchio. Sempre Tom Handerson ha affermato che Sony stava lavorando ultimamente al loro nuovo controller “Pro” per PS5, ma sembrerebbe che non verrà annunciato insieme al resto degli accessori che probabilmente vedremo martedì 28 giugno. Siete in attesa di scoprire cosa ha in serbo per noi Sony? Acquisterete i loro nuovi prodotti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Per restare informati su tutte le notizie che riguardano il mondo videoludico e non solo, restate sintonizzati su tuttoteK