Alan Wake 2: nessun rinvio, il gioco uscirà nel 2023!

Nelle scorse ore, Remedy ha affermato che lo sviluppo di Alan Wake 2 sta procedendo come previsto e che il gioco non subirà alcun rinvio: confermata dunque l’uscita nel 2023, scopriamo insieme tutti i dettagli

Per quel che riguarda il genere horror, il 2023 è stato un ottimo inizio in ambito videoludico. Se consideriamo infatti solo questi primi messi dell’anno abbiamo potuto mettere mano al remake di Dead Space e, a brevissimo, sarà disponibile anche Resident Evil 4 Remake, ma i fan del genere non avranno certo di che annoiarsi nei prossimi mesi. E uno dei giochi più attesi (e forse quello atteso da più tempo) in uscita quest’anno è, decisamente, Alan Wake 2. La paura di tutti è ormai sempre la stessa: sarà rinviato? A quanto pare, Remedy ci ha messo la faccia.

L’azienda aveva confermato, circa un anno fa, che il gioco era in piena produzione e, lo scorso ottobre, che sarebbe uscito nel corso del 2023, senza mai specificare una vera e propria finestra d’uscita. In un recente report fiscale, Remedy ha confermato quanto detto sei mesi fa circa: lo sviluppo procede adeguatamente e il gioco sarà pronto per il lancio quest’anno.

Remedy conferma: nessun rinvio per Alan Wake 2 (speriamo!)

Gli sviluppatori avrebbero infatti affermato:

Alan Wake 2, l’attesissimo sequel del thriller psicologico del 2010 pubblicato da Epic Games, è in pieno sviluppo. Nel 2022 il gioco si stava formando adeguatamente sotto ogni punto di vista e sarà pronto per il lancio nel 2023.

Una conferma che si va ad aggiungere alla notizia di inizio anno, quando Remedy ha affermato che Alan Wake 2 è giocabile dall’inizio alla fine e quindi sembra essere ufficiale: niente rinvio! Speriamo bene. Vi ricordiamo che il titolo è sviluppato da Remedy Entertainment e che uscirà su PS5, Xbox Series X | S e PC. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!